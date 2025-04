Consulta a través de esta nueva plataforma cuándo te corresponde el aumento de la PGU

Con el objetivo de saber de manera rápida y simple en qué mes corresponde recibir el aumento de la PGU por la Reforma de Pensiones, el Instituto de Previsión Social (IPS) habilitó una nueva consulta en línea.



A través de esta página web, y solo ingresando el RUN y fecha de nacimiento, se podrá saber esta información. Además, las personas podrán conocer si pueden postular al beneficio en caso de no tenerlo.



¿Dónde consultar con el RUN por el incremento de la PGU?

Para saber en qué mes recibirán el aumento de la PGU, las personas pueden ingresar al sitio www.chileatiende.cl y revisar con su RUN en la sección “Consulta cuándo aumentará el monto de tu Pensión Garantizada Universal (PGU)”.





¿Cuándo se pagará el aumento de la PGU?

Recordemos que la nueva Ley de Reforma de Pensiones introdujo varios cambios importantes. Uno de ellos es el aumento gradual de la PGU, por grupos de edad, hasta un monto máximo de $250.000 mensuales. El incremento se aplicará en tres etapas, según la edad de la persona:



Septiembre de 2025: aumenta para personas de 82 años o más.



Septiembre de 2026: aumenta para personas de 75 años o más.



Septiembre de 2027: aumenta para personas de 65 años o más.



Este aumento se aplicará a quienes corresponda sin necesidad de que hagan nuevos trámites. Las personas que reciban una parte de la PGU, también tendrán un incremento proporcional en su pensión.



¿Quién más puede consultar?

Además del aumento de la PGU, la reforma incorpora cambios para otros grupos, los que también pueden consultar en el aplicativo. Algunos de ellos son los siguientes:



Personas con Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI): su beneficio subirá para llegar al mismo monto de la PGU ($250.000) en septiembre de 2025.

Personas con Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI): en septiembre de 2025 tendrán un incremento en su monto complementario para alcanzar el valor de la PGU.

Beneficiarios de Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años: a partir de septiembre de 2025 el monto será de $125.000 (equivalente a la mitad de la PGU).

Personas con pensiones de reparación (Valech, Rettig y Exonerados): podrán acceder a la PGU luego de solicitarla, si cumplen todos los requisitos, según tramos de edad (septiembre 2025 para las personas de 82 y más años, septiembre 2026 para quienes tengan desde 75 años, septiembre 2027 quienes tengan desde 65 años).

Personas de 65 años o más que aún no reciben PGU: en al aplicativo en línea sabrán si pueden postular y, si no tienen Registro Social de Hogares, se les indicará que deben obtenerlo como paso previo, ya que es una condición para solicitar la PGU y evaluar si la persona tiene derecho a este beneficio.

Importante: El llamado es que las personas que no tengan su Registro Social de Hogares puedan solicitar su ingreso en www.registrosocial.gob.cl o concurrir a su municipio o a cualquier sucursal ChileAtiende del país.