Declaración del Ministerio de Hacienda sobre nuevos aranceles en Estados Unidos

El Ministerio de Hacienda abordó los anuncios económicos realizados este miércoles por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, y que incluyen un arancel del 10% para los productos exportados desde Chile. Al respecto, la cartera dirigida por Mario Marcel aclaró que si bien la medida es generalizada, existen ciertas excepciones, entre las que se encuentra el cobre, la principal exportación de nuestro país.

La declaración oficial dice:

«Este miércoles 02 de Abril el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la aplicación de aranceles de carácter general a la importación de productos a dicho país.

Este impuesto a las importaciones contempla una tasa de 10% para todos los productos provenientes de todos los países del mundo. Además, se anunciaron aranceles adicionales mayores al 10% para otros 45 países.

En términos generales, esta orden ejecutiva establece medidas denominadas de arancel recíproco que establece una línea base de 10% de arancel a todas las importaciones de productos hacia EE.UU.; además, se contemplan aranceles adicionales para determinados países basados en un análisis sobre el comercio bilateral; y, por último, se excluyen una serie de productos y líneas arancelarias, entre las que se encuentra el cobre.

Entonces, respecto de nuestro país, la medida anunciada señala que los productos que Estados Unidos importe desde Chile tendrán que pagar el arancel mínimo base de 10% para ingresar a ese país, al igual que otros 94 países listados.

No obstante, hay productos importantes de la canasta de exportaciones de Chile a ese país que quedarían excluidos de esta lista de aranceles, tales como el cobre. También se exceptúan a través de esta orden ejecutiva, los productos de madera y otros bienes que no están disponibles en Estados Unidos.

Cabe recalcar que el arancel de 10% aplicado a Chile es el mínimo base para todos los países del mundo y no responde a ninguna acción específica de nuestro país, pues no hay ningún país que se exceptúe de la medida general arancelaria. Más aún, el comunicado de la Casa Blanca que argumenta las medidas no contiene ninguna mención a Chile, como si las hay respecto de algunos países de la región.

La política de aranceles anunciada hoy se haría efectiva a partir de este sábado 05 de abril. En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile está analizando los alcances de la decisión y realizará un pronunciamiento en las próximas horas.»