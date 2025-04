Lanzamiento – III Ranking municipal de tenis de mesa y II Ranking municipal de tenis de mesa paralímpico

Lanzamiento del III Ranking municipal de tenis de mesa y II Ranking municipal de tenis de mesa paralímpico.

Punta Arenas, 16 de abril 2025 – El reciente miércoles 16 de abril, se realizó en dependencias de la Alcaldía de Punta Arenas, el lanzamiento oficial y apertura del periodo de inscripciones al III Ranking municipal de tenis de mesa y II Ranking municipal de tenis de mesa paralímpico, organizado por la Fundación Municipal de Deportes de Punta Arenas.

El Ranking Municipal de tenis de mesa es una competencia con formato de Liga que tiene como objetivo promover la práctica de éste deporte en edades tempranas, junto con masificar esta disciplina en Punta Arenas.

Esta liga deportiva, busca reunir, una vez más, a los entusiastas de esta disciplina en modalidad convencional y paralímpica de forma paralela, siendo ello un hito en nuestra comuna. El ranking estará compuesto, una vez más, por 6 fechas que se distribuirán entre el primer y el segundo semestre del presente año 2025.

Dado el éxito de la actividad en años anteriores, con esta tercera versión de la modalidad convencional y segunda versión en modalidad paralímpica se busca repetir la experiencia de 2023 y 2024, ampliando la convocatoria y sumando más deportistas que quieran participar, sumando este 2025 la categoría U17 en modalidad convencional.

Mientras la II edición convencional y I edición paralímpica, realizada en 2024, contó con un total de 60 inscritos en la liga, el 2025 se espera un crecimiento en convocatoria, proyectando la participación de 80 tenimesistas en ambas modalidades este año.

En el lanzamiento de la cita deportiva, el alcalde Claudio Radonich destacó que: “Estamos muy contentos, comenzamos ya hace 3 años con el ranking convencional y ya 2 años con el paralímpico, y es muy bonito como damos espacio para un deporte que es muy popular y que incorpora todos nuestros deportistas paralímpicos. Esta es una liga que es regular, durante los dos semestres, así que están todos invitados a participar.”

El evento contará con el destacado técnico de tenis de mesa convencional y para tenis de mesa, don José Luis Maldonado, quien manifestó: “Estamos muy contentos de que este año se vuelva a realizar la liga convencional y paralímpica. Es la primera liga nacional en que se desarrolla tanto la modalidad convencional como paralímpica en paralelo, compartiendo el mismo espacio y compartiendo el mismo entorno con deportistas convencionales.”. A su vez, extendió una invitación a que todos los deportistas, tanto convencionales como paralímpicos, se sumen a esta liga municipal este 2025.

Por su parte, el Director Ejecutivo de la Fundación de Deportes, Jonathan Mansilla, señaló: “Hace parte de la visión del Directorio de nuestra Fundación promocionar estos deportes individuales para su promoción y difusión. Son 6 fechas, y para inscribirse pueden asistir directamente al gimnasio el día de las competencias, y pueden informarse a través de nuestras redes sociales oficiales sobre esta liga.”

Fechas y horarios:

Las fechas en las que se desarrollará esta liga son las siguientes:

Primer semestre 2025:

– 1° Fecha, 27 de abril.

– 2° Fecha, 25 de mayo.

– 3° Fecha, 22 de junio.

Segundo semestre 2025:

– 4° Fecha, 24 de agosto.

– 5° Fecha, 28 de septiembre.

– 6° Fecha, 26 de octubre.

El evento tendrá lugar en el gimnasio municipal cerro de la cruz, ubicado en calle Patagona #1070, a partir de las 11:00 hrs. en todas sus fechas, y contará con entrada liberada.

Categorías e inscripciones:

Las categorías que se disputarán en esta oportunidad, en modalidad convencional, contemplan Sub 9 damas y varones, Sub 11 damas y varones, Sub 14 damas y varones, Sub 17 damas y varones, mientras que en modalidad paralímpica se contempla los niveles Iniciación e Intermedio.

La invitación a inscribirse en modalidad convencional es para todos los deportistas de 7 a 17 años, y en modalidad paralímpica sin restricción de edad. Las inscripciones se pueden realizar directamente a través de la casilla de correo electrónico reservas@fundepuq.cl, o asistiendo directamente al gimnasio el día del encuentro.

Para más información y actualizaciones, pueden seguirnos en nuestras redes sociales @Fundepuq o visitar nuestra página web oficial www.fundepuq.cl.