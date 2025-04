Ley de Fraccionamiento de Pesca: Avanza nueva cuota de merluza austral y congrio dorado para artesanales sin cuota

En el marco de la discusión de la Ley de Fraccionamiento de la Pesca, que define la cantidad de cuota por recurso marino entre industriales y pescadores artesanales, la diputada Javiera Morales presentó una indicación para aumentar en 3% la cuota a pescadores artesanales de congrio dorado y merluza austral, para asignarla a pescadores que hoy no tienen cuota para obtener el recurso. La iniciativa fue aprobada en la comisión de Hacienda del Senado.



“Hoy tenemos una distribución de cuota entre artesanales e industriales que nace de la actual Ley de Pesca, que se ha comprobado tiene un origen corrupto”, señaló la parlamentaria Javiera Morales. Agregó que “es de toda justicia redistribuir la cuota entre industriales y artesanales, que fue desigual, y dejó a familias de pescadores de nuestra región sin poder ir a trabajar de forma legal, al no tener registro”.



La demanda por tener cuota para poder trabajar es una petición de décadas de los propios sindicatos de pescadores artesanales de todas las provincias, incluyendo a Puerto Williams, que se acercaron a la diputada Morales para evaluar caminos a seguir. Es por ello, que la parlamentaria presentó una indicación para que se abra un 3% adicional de cuota de congrio dorado y merluza austral para pescadores artesanales, en el marco de la Ley de Fraccionamiento de la Pesca.



En concreto, actualmente la pesca industrial puede extraer el 70% de merluza austral y congrio dorado. El 30% restante le corresponde a los pescadores artesanales. La propuesta de la diputada busca que los industriales queden con 67%, los artesanales con 33%. Y que este nuevo 3% adicional sea para pescadores artesanales que hoy no tienen registro.



La indicación ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y Diputados y durante esta semana ya fue también visada por la comisión de Hacienda del Senado, por lo que queda que se vote en el Senado para que se convierta en Ley.



“Es una buena noticia para la pesca artesanal de nuestra región, ya que avanza mi propuesta de traspasar el 3% de la pesca industrial a la artesanal de merluza austral y de congrio dorado, para que pescadores artesanales que no pueden pescar legalmente tengan acceso a cuota. Esto permitirá también que este recurso esté en la mesa de los magallánicos y magallánicas”, destacó la parlamentaria.