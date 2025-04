Magallanes celebra 30 años del Día Mundial del Libro con un llamado a la lectura transformadora

«Una sociedad que lee es más reflexiva, menos violenta, más creativa y menos manipulable», añaden con convicción los libreros.

Este 23 de abril, mientras el mundo conmemora el trigésimo aniversario del Día Mundial del Libro establecido por la UNESCO, las librerías de Magallanes se unen bajo un mismo propósito: fomentar la lectura como herramienta transformadora. Con el lema «En el fin del mundo, las librerías se abrazan», el sector literario regional reafirma su compromiso con el desarrollo cultural de la comunidad.

La elección del 23 de abril no es casual: este día rinde homenaje a tres pilares de la literatura universal -Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega-, quienes fallecieron en esta fecha. Más que una celebración comercial, se trata de una invitación global a valorar los libros como vehículos de conocimiento y puentes entre culturas.

En Magallanes, este espíritu se vive con particular intensidad. «Nuestro verdadero norte no es vender, sino hacer que más personas encuentren ese libro que pueda cambiar sus vidas», explica Cristián Morales de Librería Leo el Sur (Galería Palace, segundo piso). «Una sociedad que lee es más reflexiva, menos violenta, más creativa y menos manipulable», añade con convicción.

Lo que distingue a las librerías magallánicas es su espíritu colaborativo. «En Vieja Patagonia entendemos que los libros trascienden fronteras y tiempos. Cuando un título falta en nuestro stock, simplemente lo buscamos en otras librerías amigas», comenta Alejandro Toro de este emblemático local.

Norma Fariña de Entrepáginas (Zona Franca, módulo central) comparte esta filosofía. «En esta era de inmediatez, los libros siguen siendo refugios para el pensamiento profundo. Leer nos hace más empáticos, críticos y conscientes de nuestro lugar en el mundo».

Para esta fecha especial, las librerías de Punta Arenas y otras localidades de la región han preparado actividades y descuentos especiales, invitando a la comunidad a redescubrir el placer de la lectura. El rol formador de bibliotecas públicas y escolares también será destacado durante la celebración.

«Aquí no competimos; colaboramos. Cada libro que llega a un nuevo lector es una victoria para toda nuestra cultura regional», concluye Morales, encapsulando el espíritu comunitario que hace única esta celebración en el extremo austral del continente.