Oficina Provincial de la SEREMI Salud en Ultima Esperanza refuerza fiscalizaciones por Fin de Semana feriado

La Oficina Provincial de la Seremi de Salud en Última Esperanza, en conjunto con Sernapesca y el Servicio de Impuestos Internos (SII), intensificaron las fiscalizaciones a locales de ventas de mariscos de la comuna con motivo del Fin de Semana Santo y el aumento de demanda de productos.



En el marco del Programa Marea Roja se realizan periódicamente inspecciones a los puntos de comercialización de estos productos, las cuales aumentan en su número con motivo de esta festividad religiosa.



La fiscalización permitió revisar que los locales cumplieran con las exigencias sanitarias, como el adecuado almacenamiento y conservación de los productos con las características organolépticas correctas: buen olor, color y contar con el debido análisis de Marea Roja. En Puerto Natales han sido fiscalizados 17 puntos de venta establecidos.



La Marea Roja es un fenómeno natural que se encuentra presente en Magallanes de manera permanente desde los años noventa. En la región están presentes tres tipos de toxinas marinas: Veneno Paralizante de los Mariscos (VPM), Veneno Diarreico de los Mariscos (VDM) y Veneno Amnésico de los Mariscos (VAM). Este fenómeno puede afectar la salud de las personas a través del consumo de mariscos sin analizar que contengan la toxina. La Marea Roja no sólo puede generar intoxicaciones, sino, también causar la muerte.



La encargada de salud pública de la Oficina Provincial, Karol Barría, explicó que: “Nosotros tenemos como fiscalización programadas siempre las pescaderías y los locales de expendio de productos del mar durante el año, pero se acentúan en celebraciones como Semana Santa, 18 de Septiembre y las festividades de fin de año. Es importante indicarle a la comunidad y también llamarlos al autocuidado y que compren en locales autorizados. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan autorización sanitaria de expendio de productos del mar y de alimentos, que también compren en lo en lugares donde los productos estén analizados, que cuenten con su análisis de laboratorio. Nosotros en Magallanes tenemos 3 laboratorios: Punta Arenas, Porvenir y Natales. El de nuestra ciudad, se encuentra ubicado en calle Ignacio Carrera Pinto N°563”, indicó, agregando que el análisis de Marea Roja es gratuito para pescadores artesanales, para los puntos de venta y para la comunidad, incluido quienes han recibido productos de regalo.



La Marea Roja se produce por un aumento excesivo de algas microscópicas en el agua, fenómeno conocido como floración de algas. Algunas de estas pueden generar toxinas peligrosas para la salud humana, denominadas Floraciones de Algas Nocivas (FAN). Aunque en otros lugares las floraciones pueden cambiar el color del agua, en Magallanes esto no ocurre, por lo que es imposible detectar su presencia a simple vista. Además, los mariscos contaminados no presentan cambios en su color, olor ni sabor. La única forma de saber si contienen toxinas es mediante un análisis realizado por los laboratorios de la SEREMI de Salud.



Durante la actividad, se reiteró el llamado a la comunidad a mantener una actitud de autocuidado, recomendando la compra de mariscos sólo en locales autorizados, provenientes de áreas abiertas y debidamente analizados en laboratorios certificados por la Autoridad Sanitaria.



Desde 1972, se han registrado 341 casos de intoxicación por toxinas marinas en la región, con 23 fallecimientos. El último deceso se produjo en 2002.