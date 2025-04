Profesores de Magallanes ponen término a paro y continúan reclamando respuestas

En una declaración emitida este lunes 7 de abril, el Colegio de Profesores anunció que retoman las clases en todos los establecimientos dependientes del SLEP Magallanes.

«Querida comunidad:

Después de semanas de movilización, presiones, amenazas y chantajes gubernamentales disfrazados de “preocupación por los niños”, este lunes y martes retomamos las clases. Lo hacemos, no porque nuestras legítimas demandas hayan sido resueltas, sino porque hemos sido empujados con la fuerza del miedo: miedo a no recibir nuestros sueldos, miedo a no poder alimentar a nuestras familias, miedo a que el Estado, ese que tanto dice proteger a los niños, nos condene por exigir dignidad.

Retornamos con el alma dolida, con rabia contenida y con la amarga certeza de que en este país ser Profesor sigue siendo un acto de sacrificio, no de justicia. No se ha solucionado nada. No se ha cumplido ninguna promesa. Lo único que ha cambiado es la narrativa oficial: ahora resulta que somos los responsables del colapso de la Educación, mientras los verdaderos culpables; quienes hicieron promesas de campaña que hoy olvidan con soberbio descaro, se pasean por los medios culpándonos con total impunidad.

A las madres, padres y apoderados: sabemos que ustedes también han sido víctimas de esta crisis. Sabemos que no ha sido fácil. Pero les pedimos que no se dejen confundir por un discurso que pretende poner al Profesor como villano, cuando en realidad ha sido el único que ha seguido luchando por una Educación digna para todos, incluidos sus hijos e hijas.

Estamos en estado de alerta. Y lo decimos con claridad: vamos a vigilar celosamente que todas las condiciones laborales prometidas en las mesas de negociación a las comunas, se cumplan al pie de la letra. Porque si algo nos han enseñado estos días es que las palabras del poder valen menos que un plumón gastado.

La lucha por el salario no ha terminado. Que nadie se confunda. Seguiremos movilizados en espíritu, organizados en cuerpo y alerta en cada rincón. Porque si este gobierno no quiere pagar con justicia, entonces tendrá que pagar con memoria.

Hoy volvemos a las aulas, pero no hemos bajado los brazos.

Colegio de Profesoras y Profesores – Regional Magallanes



«Enseñar en Chile es resistir.»

Punta Arenas, abril 07 de 2025.«