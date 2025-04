Realizan Primer Diálogo Ciudadano: “Hacia un nuevo financiamiento de la Educación Superior” en el Instituto Santo Tomás

Esta mañana, se realizó el Primer Diálogo Ciudadano denominado: “Hacia un nuevo financiamiento de la Educación Superior”, que fue organizado por la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, en conjunto con la Secretaría Regional Ministerial de Educación y, que tuvo lugar en el Instituto Santo Tomás.



La apertura del encuentro contó con un saludo de la rectora del Instituto Santo Tomás, Valesca Acevedo y del seremi de Educación, Valentín Aguilera. Para luego dar paso a una exposición de la profesional de la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, Cynthia Valladares, quien abordó en profundidad, los alcances del Proyecto de Ley y respondió a las consultas de estudiantes asistentes. Posteriormente, el seremi de Gobierno, Andro Mimica, ofreció un discurso de cierre.



En este sentido, el vocero de Gobierno explicó que como Secretaría General de Gobierno están realizando estos conversatorios en distintos centros de formación técnica, universidades y con estudiantes secundarios, para poder retroalimentar cuál es el proyecto del Gobierno. Al respecto comentó: “Entendemos que una de las primeras necesidades que tiene un país para poder desarrollarse es que sea un país con más estudio, que pueda tener un capital humano, pero que ese capital humano no signifique el endeudamiento de familias en nuestro país”.



Cabe recordar que el 21 de abril recién pasado, este Proyecto de Ley fue aprobado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, creando un nuevo instrumento de financiamiento público para la Educación Superior y un Plan de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas, que pone fin al CAE. Ahora, la iniciativa será revisada en la Comisión de Hacienda.



El seremi de Educación, Valentín Aguilera, precisó que la iniciativa de ley: “promueve una opción claramente orientada hacia el desarrollo social y humano de las personas, de las familias de nuestro país”, en tanto remarcó la necesidad de reformular el modo en que el Estado financia la Educación Superior para que el gasto público sea más eficiente y se destine efectivamente al sistema educativo y no a la banca.



La rectora del Instituto Santo Tomás, Valesca Acevedo calificó la instancia como “una tremenda iniciativa y agradezco la oportunidad de que nuestros estudiantes puedan compartir y poder estar y ser partícipes de este primer diálogo”. Por su parte, la directora de Admisión y Asuntos Estudiantiles, Daniela Torres, indicó: “Nos pone muy contentos poder estar en este espacio presentando esta iniciativa que va a permitir a nuestros estudiantes acceder a la educación, con un nuevo sistema de financiamiento, que quizás va a permitir que más estudiantes puedan acceder a la Educación Superior y forjar un futuro”.



El proyecto de ley está compuesto por dos elementos centrales: un Plan de reorganización y condonación de deudas educativas con condonación total o parcial y un nuevo instrumento de Financiamiento público para la Educación Superior (FES).



La iniciativa propone un Plan de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas con condonación total o parcial, de acuerdo con su realidad, para todas las personas deudoras de créditos estudiantiles (CAE, FSCU y Corfo). El Plan comprende tres tipos de condonación: inicial, mensual y por pago anticipado.



Al término del diálogo, la estudiante Danisa Bravo, de segundo año de la carrera Servicios Aerocomerciales y de Transporte Turístico se refirió a los beneficios del Proyecto de Ley en cuanto a la eliminación de la recarga financiera: “nos parece totalmente bueno porque también se va a condonar lo que son las deudas que se tienen anteriormente”, en tanto que la estudiante Marcela Vargas, de la misma carrera señaló: “Me parece que es un muy buen proyecto, ya que hay muchas familias que no pueden costear los gastos universitarios y que realmente quieren estudiar”.







Algunas cifras



Actualmente, el Crédito con Garantía Estatal (CAE) restringe la economía de las familias, pero también implica un alto costo para el Estado y las instituciones, precarizando el funcionamiento de todo el sistema.



Más de 1 millón de personas solicitaron el Crédito CAE desde el año 2006 hasta el 2023. De acuerdo con la Comisión Ingresa, a diciembre de 2023 hay 896 mil deudores CAE en etapa de pago.



El 74% de quienes deben el crédito y están en etapa de pago provienen de los tres primeros quintiles de ingreso. 57% de quienes adeudan son mujeres, y de ellas, más de la mitad proviene de los quintiles de menores ingresos. según información del Servicio de Impuestos Internos, más del 52,3% de las y los deudores CAE en etapa de pago, que no está estudiando otra carrera, declaró ingresos por debajo de los $750.000 en 2022.