Senador Alejandro Kusanovic asume la presidencia de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.



Luego de integrar por varios años la comisión de Transportes y Telecomunicaciones, el senador Alejandro Kusanovic asumió la Presidencia, en un compromiso firme de impulsar un debate legislativo constructivo en materia de transporte y telecomunicaciones.

Esta semana el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, asumió la presidencia de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, luego de ser propuesto por la mayoría de los miembros de la comisión. En sus primeras palabras al asumir el cargo, el parlamentario destacó la importancia de una discusión seria y minuciosa de los proyectos de ley: “lo ideal es tratar de hacer buenas leyes, que se discutan con detalle y que no tengamos problemas como lo que pasó con la ley de aplicaciones de trasporte de pasajeros o “ley Uber”. Ahí creo que faltó un análisis, faltó mayor detalle para no terminar con un engendro entre leyes y decretos. Cuando las cosas no se analizan bien, se complican a futuro”, afirmó.

El legislador subrayó además su compromiso de fortalecer el proceso legislativo, enfatizando el diálogo y el intercambio de ideas respaldado en experiencias internacionales, manifestando que “mi objetivo es que discutamos bien las leyes, que se hagan bien, escuchemos a todos y tengamos presente como se manejan similares asuntos en otros países, porque a veces no hay que inventar la rueda, porque la rueda está inventada. Como también, no siempre, tenemos que inventarla también”, concluyó.

Kusanovic, además de presidir dicha instancia, integrará durante el presente año legislativo la Comisión de Zonas Extremas y la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado.