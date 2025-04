Senador Kusanovic exige mayor acción ante ola de inseguridad: «Las autoridades están fallando en su deber de proteger a las personas».

El parlamentario advirtió el impacto social y económico que está causando la delincuencia en Magallanes

Tras los sucesivos hechos de violencia que están afectando la percepción de inseguridad en la región de Magallanes, como el reciente caso del adolescente herido a bala, el asesinato ocurrido el pasado fin de semana y que se sumo a otros dos en los últimos tres meses, además de las riñas callejeras y las continuas carreras clandestinas, el senador Alejandro Kusanovic expresó su profunda preocupación por la falta de control y la escasa presencia policial.

Sobre estos hechos el parlamentario advirtió que “el problema no está en la cantidad de leyes, sino en la incapacidad de las autoridades para cumplirlas y hacerlas cumplir. Este Gobierno muestra una falta de convicción alarmante para actuar con mano dura, y sin eso, no habrá un cambio real”.

En ese sentido, Kusanovic también cuestionó la creación e implementación del Ministerio de Seguridad Pública, señalando que “en Chile, cuando no resolvemos un problema, creamos una nueva institución, pero pronto descubrimos que tampoco funciona. Con este ministerio pasa lo mismo: se nombran a las mismas personas que ya estaban en cargos similares, como el ministro Cordero y los coordinadores regionales de seguridad. No tienen la experiencia ni las competencias necesarias para un organismo tan especializado”.

Finalmente, el senador se mostró bastante crítico con el desempeño de las autoridades frente a las crecientes quejas de organizaciones sociales y gremios, quienes han denunciado el impacto negativo que tienen el comercio ilegal y las carreras clandestinas nocturnas, afectando el desarrollo económico y la tranquilidad de Punta Arenas y Natales. Ante lo cual, manifestó que “es una vergüenza que las instituciones del Estado, financiadas con nuestros impuestos para garantizar el orden, no puedan controlar ni siquiera las vías públicas. Si no funcionan, ¿a quién recurrimos? ¿Al Chapulín Colorado?”, ironizó.