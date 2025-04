Seremi de Educación realizó el Lanzamiento del Plan de Alfabetización “Contigo Aprendo” 2025

Este martes, en el Barrio 18 de Septiembre de Punta Arenas, la Secretaría Regional Ministerial de Educación efectuó el Lanzamiento del Plan de Alfabetización “Contigo Aprendo” 2025, que tiene como objetivo promover la participación de personas mayores de 15 años sin escolarización o con escolaridad incompleta en la Región de Magallanes, con el fin de reducir el analfabetismo y mejorar sus oportunidades educativas y sociales, comprometiendo el apoyo de instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

Em primera instancia, se realizó un recorrido por los almacenes del sector difundiendo este programa del Ministerio de Educación, para luego dar inicio a una ceremonia en el Centro Comunitario Juan Wesley, donde el seremi Valentín Aguilera Gómez, explicó que “este plan busca relevar la importancia de la alfabetización como política de Estado, destacando que el acceso a la educación en nuestras comunidades contribuye a generar mayor equidad. Es un programa que rescatamos en nuestro gobierno el año pasado, con seis puntos de alfabetización en Punta Arenas y Natales. Este 2025 tendremos diez puntos de alfabetización, se nos suma la ciudad de Porvenir, potenciando el trabajo intersectorial con las delegaciones presidenciales provinciales y diferentes instituciones como Prodemu y el Centro de Formación Técnica en Tierra del Fuego”.

Por su parte, el seremi de Gobierno, Andro Mimica Guerrero, indicó: «Hoy queremos agradecerles en particular a dos grupos. Uno, a las monitoras, porque acá nadie se está haciendo rico, esto es parte de un tremendo esfuerzo y de un compromiso social que tienen, para poder volcarse de forma desinteresada a quienes más lo necesitan. Y también, a quienes se han atrevido a dar el paso y poniendo por delante sus intereses propios, su dignidad, pero también el poder dar un mejor futuro a sus familias, han tomado esta decisión de poder abrazar este programa que hoy día se pone a disposición, a través del Ministerio de Educación en la Región de Magallanes”.

Una de esas personas es Elvira España Levill (52), quien este 2025 se inscribió en el Plan de Alfabetización en Punta Arenas. «El año pasado tuve la oportunidad y por temor no lo hice. Este año me di el valor para aprender a leer ya escribir, lo necesito porque trabajo en cocina y tengo que leer las recetas. Invito a la comunidad a inscribirse, porque yo siento que se le van a abrir las puertas a todos».

La profesora Sandra Leiva Ampuero, que por segundo año consecutivo está participando como monitora del programa explicado que ha sido una experiencia muy especial. «El Plan de Alfabetización, es un aprendizaje recíproco entre los alumnos y la monitora, la posibilidad de compartir experiencia mejorando su autoestima. El contar con un plan diseñado que permite adecuarlo a las necesidades del grupo. Entregar a los alumnos una herramienta que abre múltiples posibilidades en lo personal, laboral, que mejora sus expectativas y las de su entorno familiar».

En la ceremonia de lanzamiento también estuvieron presentes el director regional de Fosis, Felipe Jeria Palma; el director regional del Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, César Montiel Alvarado; la directora regional de Prodemu, Ingrid Álvarez Jiménez; la coordinadora del Centro Comunitario Juan Wesley, Paulina Almonacid Paillamán; y el encargado del Programa “Contigo Aprendo”, Patricio Álvarez Paredes; además de estudiantes y monitoras, que disfrutaron al cierre del acto la presentación del músico regional Julio Argentino Díaz, quien interpretó tres canciones, una de ellas “El Terremoto Chilote”, dedicada a las y los pobladores del Barrio 18 de Septiembre.

Cabe destacar que las personas que estén interesadas en participar de esta iniciativa gratuita pueden postular hasta el 15 de mayo, dirigiéndose a las oficinas de Atención Ciudadana de la Secreduc, ubicadas en calle Ignacio Carrera Pinto N°1259, llamando al fono 61 2454450 o escribiendo al correo patricio.alvarez@mineduc.cl .