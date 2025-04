Subsecretaria de Salud Pública informó sobre tratamientos para el cáncer

Un detallado informe sobre el acceso a inmunoterapias para abordar el cáncer realizó la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género.

La autoridad explicó que la inmunoterapia forma parte de los pilares del tratamiento oncológico. Además, considera la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y el tratamiento biológico.

Comentó que, para su accionar, se aplican distintos mecanismos de cobertura, como las Garantías Explícitas de Salud (GES), la Ley Ricarte Soto y el programa de drogas oncológicas de alto costo. Precisó que, por el momento, se utiliza inmunoterapia curativa y paliativa en cánceres de pulmón, cabeza y cuello, y piel.

Albagli señaló que pronto saldrá un nuevo decreto GES con nuevas tecnologías en la canasta de prestaciones. Sin embargo, observó que, para el cáncer de mama triple negativo, existe un estudio de verificación de costo presupuestario que comenzó en febrero de este año y que se espera su resultado para mayo.

Las drogas inmunológicas que se estudian para dicho caso son Pembrolizumab y Atezolizumab. En todo caso, la subsecretaria alertó que eso no implica que vayan a ser incorporadas. Resaltó que, por ahora, se encuentran en la etapa de paso habilitante, lo que no es suficiente, porque se requiere disposición dentro del marco presupuestario para acoger dichos medicamentos.

Por otra parte, la secretaria de Estado informó que se han ampliado los recursos humanos para el Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETESA).

Asimismo, se promueven los Acuerdos de Riesgo Compartido (ARC) asociados a los resultados de una relación entre partes implicadas. En el ámbito de la salud, son acuerdos con laboratorios que permiten el acceso. Es decir, cobertura y reembolso a una tecnología sanitaria, pero que dependen de los resultados clínicos del medicamento.

Reacciones

El diputado Patricio Rosas valoró que la Comisión de Mujeres aborde este tema tan importante, que no ha sido analizado aún por la Comisión de Salud.

Sobre el cáncer triple negativo, que es el más agresivo, dijo que, a veces, la única opción terapéutica son los anticuerpos, pero su resultado depende de cada caso. En tal marco, valoró que se avance para poder integrar la inmunoterapia, que surgió en los últimos años con el avance tecnológico.

Además, consultó al Minsal sobre cómo se toman las decisiones respecto a gastar más en terapias paliativas o invertir en prevención, promoviendo la realización masiva de mamografías. Este último tema también implicaría la disminución de costos en la red asistencial.

En tanto, Érika Olivera recordó que diversas organizaciones que han participado en la comisión, se quejan de que no se incluya la inmunoterapia en el sector público. Planteó que, si bien se anunció una mesa de trabajo, espera que existan resultados concretos para que las mujeres no tengan que morir por falta de cobertura.

Marta González remarcó que el cáncer de mama es la principal causa de muerte de las mujeres. “Estamos llegando tarde con los exámenes preventivos porque las mujeres no se están chequeando”, enfatizó. En esa línea, llamó a que se rebaje la edad para las mamografías y que se promueva que los empleadores otorguen permiso para los exámenes. Asimismo, advirtió que no existen estadísticas que señalen si las empresas motivan eso o no.

Cáncer cérvico uterino

En cuanto al cáncer cérvico uterino, la subsecretaria Albagli informó que los casos nuevos, anualmente, se han mantenido estables, con una media de 17,9 casos por 100 mil mujeres. En tanto, disminuyó la mortalidad en 2022. Ahora, desde 2002 a 2022, la estadística muestra un descenso del 41%.

Detalló que la explicación de la baja es la prevención primaria y secundaria, con detección precoz y tratamiento oportuno a través del GES. Dicha materia consideró la vacunación en dos dosis por Virus Papiloma Humano, desde 2014, a alumnas de 4° y 5° básico. El plan se extendió en 2019 a alumnos varones.

Asimismo, se aumentó la protección inmunológica en 2024, con el cambio de una vacuna tetravalente por una nonavalente. Es decir, que actúa en nueve cepas del virus.

Sobre la prevención segundaria, la personera sostuvo que la confirmación de diagnóstico se realiza con una colposcopía u observación del útero. En caso de existir una alteración, se toma una biopsia.

Informó que, en el GES, toda mujer de 15 años que presenta un PAP alterado tiene un plazo de 40 días para el diagnóstico. Y, una vez confirmada la enfermedad, se etapifica el tratamiento en 20 días.

Acotó que existe un cumplimiento de garantías de oportunidad de 96% y de 97% en lesiones preinvasoras de bajo y alto grado. Esto implica un cumplimiento del 99,6%. Finalmente, también se considera acceso a cuidados paliativos.

Sobre el punto, la diputada Carla Morales pidió conocer las cifras de niñas y niños vacunados en etapa preventiva. Por otra parte, manifestó que en el sector privado la inoculación tiene un costo muy alto.

Al respecto, la autoridad sostuvo que, la vacuna es gratuita para niñas y niños dentro del calendario escolar. Agregó que, antes de 2024, la cobertura en inoculación en menores de 15 años alcanzó el 85,5%.