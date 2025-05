Comienzan postulaciones del Subsidio DS1 para sectores medios: Revisa plazos, montos y más

El subsidio DS1 es un beneficio económico que entrega el Estado a familias que no son dueñas de una vivienda y tienen capacidad de ahorro para comprar una casa o departamento, nuevo o usado, cuyo valor máximo depende de cada tramo.



Las postulaciones al subsidio DS1 se dirigen a familias con ingresos medios y medios bajos para la adquisición de una vivienda o su construcción en un sitio propio.



Si estás interesada o interesado en recibir este beneficio estatal para adquirir una vivienda, te invitamos a seguir leyendo para conocer requisitos, fecha de postulación y más detalles.



¿Cuándo se abren las postulaciones al subsidio DS1 2025?: Primera convocatoria nacional

Las postulaciones al subsidio DS1 en su primera convocatoria nacional del 2025 estarán abiertas entre el 19 y el 30 de mayo, trámite que se podrá realizar de forma 100% online en el sitio del Minvu.



Existen tres vías para postular al subsidio DS1 (en todos los tramos), cuyos plazos de postulación son los siguientes:



Postulación automática: desde el 19 al 30 de mayo.

Postulación en línea: desde el 20 al 30 de mayo.

Postulación por formulario de atención ciudadana: desde el 23 al 30 de mayo.

Estos plazos son para los Tramos 1, 2 y 3, y en todas sus modalidades: adquisición o construcción de vivienda.



Para el acceso a la postulación a través de cualquiera de estas tres vías, el o la postulante y las personas mayores de 18 años que sean parte del núcleo familiar declarado en la postulación, deben contar con Clave Única otorgada por el Registro Civil e Identificación.



A continuación puedes ver de qué se trata cada una de las tres vías de postulación al subsidio DS1.



Postulación automática al Subsidio DS1

La postulación automática corresponde a los postulantes no seleccionados en el primer llamado nacional de 2024, la que debe ser aprobada o rechazada por el o la postulante.



Postulación en línea

La postulación en línea está dirigida a postulantes de llamados previos que no aprobaron la propuesta de postulación automática o nuevos postulantes que no requieran acreditar una situación especial.



Solicitud de Postulación vía Formulario de Atención Ciudadana

La opción de solicitud de postulación vía formulario de atención ciudadana está dirigida a las personas que no pueden ser atendidas mediante la postulación automática o en línea.



Condiciones especiales de la primera convocatoria a postular al subsidio DS1 2025

En esta primera convocatoria para el subsidio DS1 para sectores medios se consideran las siguientes condiciones especiales:



No se exigirá preaprobación de crédito hipotecario.

Se ampliará vigencia de documentos de acreditación del terreno en la modalidad de construcción en sitio propio (emitidos con fecha no anterior al 1 de enero de 2024). Asimismo, no se exigirá la presentación de estos documentos a quienes los hayan presentado en el primer o segundo llamado al DS1 de 2024.

La vigencia de la residencia definitiva de las personas extranjeras será verificada en forma previa al proceso de selección. Será necesario que presenten su cédula de identidad para personas extranjeras en la que conste su residencia definitiva (exceptuando la postulación automática).

Requisitos para postular al subsidio DS1

Los requisitos para postular al subsidio DS1 son:



Tener mínimo 18 años.

Contar con Cédula de Identidad Nacional. En el caso de personas extranjeras, se requiere Cédula de Identidad para extranjeros vigente donde debe constar su residencia definitiva.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el porcentaje de calificación socioeconómica que exige la alternativa del tramo al que postula:

Tramo 1: hasta del 60% del RSH

Tramo 2: hasta del 80% del RSH

Personas mayores en Tramo 1 y 2: hasta el 90% del RSH

Tramo 3: contar con RSH. Si supera el 90%, no exceder el ingreso tope mensual familiar fijado para el llamado (que puedes conocer más abajo).

Acreditar cuenta de ahorro con al menos 12 meses de antigüedad. La fecha máxima de apertura de la cuenta para este llamado debió ser hasta el 30 de abril de 2024.

Contar con el ahorro mínimo de acuerdo con el tramo de postulación, depositado en la cuenta de ahorro para la vivienda al último día hábil del mes anterior al de la postulación. En este caso, el miércoles 30 de abril de 2025.