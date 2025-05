Destacan acuerdo de aumento del salario mínimo y otros avances laborales en el marco del 1 de Mayo

Entre los principales derechos laborales adquiridos durante este último año destacan: la Ley de 40 Horas, Ley de Conciliación, Ley Karin, Reforma de Pensiones y el último acuerdo para incrementar el sueldo mínimo que, a partir de hoy, será de $529.000.

Durante la jornada previa a esta conmemoración, la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo recorrió empresas para conversar e informar sobre estos avances y nuevos derechos laborales.

Punta Arenas, 1 de Mayo de 2025.- En el marco de las acciones por el Día de los Trabajadores y Trabajadoras, tanto autoridades como representantes del mundo sindical valoraron los avances en materia laboral del último año, destacando especialmente, el acuerdo para el incremento del salario mínimo que, desde hoy 1 de mayo, será de $529.000 y, a partir del 1 de enero próximo alcanzará los $539.000.

Así los destacó este día el Delegado Presidencial Regional de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, quien estuvo presente, junto a parte del gabinete regional en el tradicional acto de conmemoración del 1 de Mayo realizada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Magallanes, ceremonia en la que se destacaron los avances, pero también se señaló el trabajo que aún queda por delante.

En palabras de la primera autoridad regional, “estuvimos junto a las trabajadoras y trabajadores en esta conmemoración, reconociendo, ante todo, que todo avance en sus condiciones laborales y que hoy en día podemos ver en comparación a los años anteriores, ha sido fruto de la lucha de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Nosotros somos parte de un gobierno que apuesta por seguir mejorando estas condiciones y prueba de ello es el acuerdo recientemente alcanzado por el aumento del salario mínimo, también lo que fue la reducción de la jornada laboral, la implementación de la ley de conciliación de la vida familiar, personal y laboral, todos avances que hemos logrado con diálogo y que hoy ya están patentes en nuestra legislación”.

Por su parte, la presidenta de la CUT Magallanes, Pamela Gotta Moil, expresó que “en la conmemoración del 1 de mayo hay que recordar todas las luchas sindicales que gracias a ellas se ha logrado obtener políticas públicas y beneficios que están insertos en el día a día, en los lugares de trabajo. Especialmente, destacar el acuerdo que se firmó con el gobierno donde se generó un aumento del salario mínimo a $529 mil pesos. En enero subiría a 539 mil pesos. No obstante, la bandera de lucha por alcanzar un salario vital no se bajará. Destacamos también la Ley Karin, la implementación de las 40 Horas. En ese sentido, siento que vamos bien encaminados y no hay que desesperarse, pero sí continuar avanzando con pie firme por más conquistas sociales para las y los trabajadores”, recalcó.

Durante la jornada previa a este 1 de mayo, además, el equipo de la secretaría regional ministerial del Trabajo desarrolló un despliegue por algunas empresas regionales para saludar a sus trabajadores y trabajadoras y, asimismo, llevarles información concreta sobre estos avances antes mencionados, instándoles a conocer más sobre la normativa de la Ley 40 Horas, de la Ley de Conciliación, la Ley Karin y también informándoles sobre el último gran avance logrado por el gobierno en materia previsional -la Ley 21.735 o Reforma de Pensiones- centrándose en explicar los principales detalles de esta nueva normativa.

Al mismo tiempo, se informó a varias empresas que ya cuentan con las 40 horas implementadas que, por parte del Ministerio del Trabajo, continúa vigente la postulación al Sello 40 Horas, que no solamente reconoce el anticipo de las empresas en la reducción de la jornada, sino también otorga importantes apoyos, particularmente, a las micro y pequeñas empresas para la postulación a proyectos y financiamiento estatal.

Por lo cual, el llamado es a continuar informándose por los canales del Ministerio del Trabajo y de la SEREMI del Trabajo, sobre esta postulación y los avances, con quienes, además, pueden solicitar capacitaciones y charlas de la normativa, con lo que se busca continuar dotando de derechos y conocimiento a las y los trabajadores de la región.