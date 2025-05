Diputada Javiera Morales desmiente supuesto nuevo impuesto a feriantes: “te quieren mentir por fines electorales”

La parlamentaria Javiera Morales salió al paso de declaraciones emitidas por diferentes actores, entre ellos el excore Alejandro Riquelme, que habrían señalado en ferias locales que el Congreso impulsó un nuevo impuesto para las ferias libres, cuando se trata de una reducción del IVA pagada al utilizar modo de pago electrónico.

“El Partido Republicano, y en especial Alejandro Riquelme, candidato a diputado, está mintiendo,” afirmó la diputada. “Me han señalado que ha ido a las ferias de Magallanes a decir que creamos un nuevo impuesto, que te vamos a obligar a comprar la máquina. Todo eso es mentira.”

La legisladora recalcó que no se ha legislado ningún nuevo impuesto en esta materia ni se han establecido nuevas obligaciones para los pequeños comerciantes. “No creamos un impuesto, no te vamos a obligar a comprar la máquina para pagar con tarjeta, no generamos nuevas fiscalizaciones ni creamos nuevas multas” insistió.

En concreto, el Congreso despachó un proyecto que establece un régimen tributario especial para comerciantes de ferias libres, reemplazando el pago del IVA del 19% por un 1,5% a través de medios electrónicos, como es la máquina que se utiliza para pagar con tarjeta. Tampoco deberán llevar la contabilidad si se utiliza este medio. La iniciativa se creó como un incentivo a la formalización, por lo que solo aplica a Ferias regularizadas y es voluntario.

Es por ello, que la diputada advirtió que estas declaraciones buscan infundir temor entre quienes trabajan en el comercio informal y en las ferias libres de la región. “Si has escuchado esto es porque él te quiere mentir y utilizarte para objetivos electorales,” señaló.

En ese sentido, llamó a actuar con responsabilidad en el debate público y evitar el uso del miedo como herramienta política. “No jueguen con el miedo, no jueguen con el miedo de las personas que trabajan día a día para llegar a fin de mes», concluyó la diputada.