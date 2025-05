Exitoso Operativo Oftalmológico se realizó en colaboración con el Servicio de Salud Magallanes, Hospital Clínico de Magallanes y COLMED

Son 11 los profesionales voluntarios que asisten a atender a cerca de 280 usuarios que fueron llamados por antigüedad de listas de espera de la especialidad.

Los días 17 y 18 de mayo, de 9.00 a 18.00 horas, en dependencias del Hospital Clínico de Magallanes, en el marco de las acciones impulsadas por el Servicio de Salud Magallanes para la resolución de listas de espera, se lleva a cabo un intensivo Operativo Médico de la especialidad de Oftalmología.

Esta iniciativa ha sido gestada desde el Departamento de Modelo y Procesos de Atención en Salud del Servicio de Salud Magallanes, en conjunto con el Hospital Clínico de Magallanes; CR de Gestión de Pacientes y el equipo de Oftalmología del establecimiento, en colaboración directa con el Colegio Médico de Chile (COLMED) a nivel nacional.

Actualmente, la especialidad de Oftalmología, cuenta con el mayor volumen de usuarios en espera de atención médica en la región, con un total de 3.827 personas, lo que representa un 14,6% del total de la lista de espera para consultas de especialidad (26.056 usuarios en 49 especialidades).

Frente a esto, la Directora del Servicio de Salud Magallanes, Sra. Verónica Yáñez González, señaló que “estamos muy agradados de venir a un nuevo Operativo Oftalmológico, que es un esfuerzo conjunto y extraordinario y hay que destacarlo, ya que permite ir avanzando en la reducción de listas de espera, porque tenemos 280 cupos, y hay mucha gente que por el tema climático se ha atrasado en llegar a sus horas de consulta, pero hacemos un llamado a acercarse al HCM y contestar cuando sean llamados, para no perder la oportunidad”.



Son 11 los profesionales voluntarios convocados por COLMED Nacional que participan de este importante operativo, donde la población objetiva son los usuarios por antigüedad en lista de espera de la especialidad.



Se proyecta alcanzar una meta de 280 atenciones durante ambas jornadas, las cuales incluirán consultas oftalmológicas, procedimientos como panfotocoagulación, iridotomías y capsulotomías, además de exámenes complementarios como fondo de ojo.

El Delegado Presidencial de la región de Magallanes y Antártica Chilena, Sr. José Ruíz Pivcevic, expreso que “hay que reconocer y valorar enormemente la coordinación entre el Servicio de Salud Magallanes, Hospital Clínico de Magallanes y COLMED, por este operativo, donde 11 oftalmólogos van a atender a una gran cantidad de personas que se encuentran en espera y es un esfuerzo logístico bien importante que se está realizando para la comunidad y hacemos un llamado a las personas que se les contacto para asistir, que a pesar de llegar más tarde, asistan”.



Los usurarios, Sr. Segundo Guinchacoy, de 83 años, para atención oftalmológica, expresó que “por primera vez vengo a atenderme de la vista y me encontraron cataratas, pero me siento muy bien, por la excelente la atención y como me explicaron todo”. Y la Sra. Carolina Piñones, de Porvenir, quien asistió junto a sus dos hijos mellizos, de 10 años, a la atención oftalmológica, dijo que “ha sido una gran experiencia, nos atendieron muy bien y a penas nos llamaron nos vinimos para recibir la atención”.

Por su parte, Claudia Castro Mora, Oftalmóloga y Médico Jefe de la Unidad de Oftalmología, destacó que “estamos súper contentos y súper agradecidos porque la Unidad de Oftalmología tiene una lista de espera muy grande, así que este tipo de operativos nos ayuda mucho a resolver esta lista de espera.Durante el fin de semana tenemos citados más de 300 pacientes, donde esperamos resolver principalmente patologías no GES, esto incluye también a personas de las comunas de Puerto Natales y de Porvenir, y algunos pacientes que estaban en espera de fondo de ojo como estudio de pre-transplante.

Y el Dr. José Luis Sepúlveda, Presidente del Colegio Médico de Magallanes, informó que “estas rondas organizadas por el Colegio Médico en conjunto con el Servicio de Salud vienen haciéndose hace un par de años, el año pasado también hicimos una ronda de oftalmología, hicimos también una ronda de dermatología y rondas regionales con especialistas nuestros de cada región. Es una iniciativa nuestra que acogió el Servicio de Salud y que lo que hace es intentar llegar a la comunidad de manera más efectiva, traer especialistas, un número importante de especialistas de otras partes del país para que podamos atender y sacar la mayor cantidad de listas de espera posible”.

Para finalizar, el Dr. Patricio Meza Rodríguez, Oftalmólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, José Joaquín Aguirre aclaró que “como vinimos recientemente acá a Punta Arenas, y en esta oportunidad, la idea es también programar alguna actividad en Puerto Natales y eventualmente en las otras comunas de la región de Magallanes, como Porvenir y Puerto Williams, justamente para colaborar con los colegas de acá y eliminar las listas de espera. La idea es que no solamente atendamos mucha gente, sino que también en forma oportuna”.