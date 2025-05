FAE logra vincular a la primera Familia de Acogida de Emergencia en Puerto Natales

Los guardadores corresponden a María José Veloso y Max González quienes podrían acoger a dos menores de edad por un periodo temporal.



Con la presencia de los medios locales, el pasado 9 de mayo se dio a conocer un gran hito histórico para el Programa FAE en Puerto Natales, la vinculación de la primera Familia de Acogida Externa de Emergencia. Se trata de María José Veloso Abar, joven de 27 años residente en la comuna, quien junto a su pareja Max González Rojas, asumirán la importante labor de cuidar temporalmente a niños, niñas y adolescentes que lo requieran.







Lo anterior, es el resultado del plan de trabajo realizado por la dupla de difusión del programa, enmarcado en las orientaciones técnicas de Fundación mi Casa. Bajo el alero de los mismos lineamientos, el FAE debiese vincular al menos 2 familias de acogida de emergencia, hecho que, durante los tres años de ejecución del programa, no se habría logrado concretar.







Sobre ello, el director de FAE Puerto Natales, Juan Cerda Guzmán, declaró que “la nueva familia de acogida ha salido bien evaluada para ser de emergencia y familia de acogida común. Tuvo que pasar por una evaluación de idoneidad donde se revisan diferentes criterios que determinan si es pertinente para otorgar los cuidados correspondientes”.







Las Familias de Acogida Externa de Emergencia tienen las condiciones para otorgar atención en cualquier día y horario que se requiera; es decir, desde el momento en que el juez de familia o con competencia en familia, ordena la separación del menor de edad del núcleo familiar de origen. “La familia de emergencia es una exigencia técnica, y hoy por hoy la hemos cumplido como programa”, puntualizó el director.







Por su parte, María José Veloso, comentó “es algo que buscaba hace mucho tiempo atrás. Encuentro que no solo es un granito de arena, sino que es una tremenda ayuda y un cambio total para el niño, niña o adolescente. Es todo un desafío, pero me he sentido bastante apoyada por todo el personal del FAE, así que estoy bastante confiada en que todo saldrá bien”.







Actualmente, los futuros cuidadores están en la última etapa de capacitación para finalmente, constituirse como familia de acogida. Aquellos que estén interesados en vincularse o conocer sobre el programa, pueden llamar a los teléfonos 612-270357/+569 87162100, escribir al correo faepropuertonatales@fundacionmicasa.cl, o visitar la oficina ubicada en Yungay 356.