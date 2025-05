Javiera Morales y el consumo ocasional de marihuana: «Fumarse un pito de vez en cuando no lo encuentro tan terrible»

Tras la entrega de los resultados del test de drogas que la Cámara de Diputadas y Diputados realiza una vez al año, la parlamentaria aseguró que su examen salió negativo a marihuana y otras drogas, pero plantea un cambio en los controles para los legisladores «en vez de estos test, nos deberían hacer un narcotest afuera del Congreso».



La diputada Javiera Morales se refirió a los resultados de su reciente test de drogas, asegurando que no consume marihuana ni ningún otro tipo de sustancias ilícitas. «Me llegaron mis resultados del test de drogas, yo no consumo marihuana, no consumo ninguna droga, pero fumarse un pito de vez en cuando no lo encuentro tan terrible», declaró la parlamentaria.



Morales señaló que, si bien considera que consumir marihuana ocasionalmente no es un hecho grave, enfatizó que «ir a trabajar volado no está bien». En este sentido, sugirió un enfoque distinto respecto a los controles de consumo de drogas en el Congreso. «En vez de estos test, nos deberían hacer un narcotest afuera del Congreso, para ver si llegamos todos en óptimas condiciones», planteó.



La diputada hizo un llamado a evaluar la efectividad y pertinencia de los test de drogas aplicados a los legisladores, abriendo el debate sobre cómo abordar el consumo de sustancias desde una perspectiva más integral y enfocada en el desempeño laboral.