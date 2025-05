Regata de Los Fiordos se consolida como evento clave que fortalece el patrimonio marítimo local de Puerto Natales

Puerto Natales celebró con éxito la Regata de Los Fiordos, reafirmando su identidad marítima y su tradición náutica ante la comunidad y turistas. La competencia, que reunió a 48 participantes en diversas categorías, se llevó a cabo en la Costanera, justo frente al Monumento al Viento, en un acto que congregó tanto a natalinos como a turistas, en un marco de festividad y reconocimiento a la historia marítima de la región.

El evento, organizado por la Asociación de Prestadores de Servicios para la Industria Acuícola y Pesca de Natales (APSIA A.G.), en conmemoración del 114° aniversario de Puerto Natales, contó con el respaldo de reconocidas empresas y entidades locales e internacionales, entre ellas Aquachile, Turismo 21 de Mayo, Naviera Patagonia Sur, Maqsur, Compas Marine, Álvarez & Álvarez, el Club Náutico de Puerto Natales y Viper Patagonia. La iniciativa fue patrocinada por la Municipalidad de Puerto Natales, la Capitanía de Puerto de Puerto Natales, Cámara de Turismo de Última Esperanza, el Club Natales y contó con el apoyo adicional de muchas empresas locales y regionales.

La regata representa un hito significativo para la comunidad, poniendo en valor la importancia del deporte náutico y la actividad marítima en Puerto Natales. Además, rinde homenaje a los pioneros Víctor Álvarez y Charlie McLean, quienes lideraron el rescate de la tradición marítima local en los años noventa, estableciendo una regata que posicionó a Puerto Natales como referente en turismo náutico a nivel internacional. En homenaje a su legado, la Copa Challenger que se entregó en la competencia lleva sus nombres, un reconocimiento a su aportación.

El ganador de la Copa Challenger, fue la dupla integrada por Álvaro Valderas y Miguel Barrientos. Valderas expresó su entusiasmo tras el triunfo: «Muy lindo, la adrenalina del momento, la competencia, que Natales brille cada vez más y que rescatar este tipo de eventos sea un impulso para nuestro mar y nuestra comunidad». Por su parte, Barrientos, originario de Punta Arenas, manifestó su sentimiento: «Me siento muy emocionado. Es la primera vez que compito y ha sido una experiencia única en esta regata».

El gerente general de APSIA, Pablo Ampuero Muñoz, destacó la importancia del evento: “Estamos muy satisfechos y agradecidos. Logramos revitalizar una actividad que había estado en pausa por más de 30 años. Hacer posible esta regata fue cumplir el sueño de Víctor y Charlie, y encantar a la comunidad con actividades marinas. Natales fue descubierto por el mar, y eventos como éste engrandecen su historia, además de abrir nuevas oportunidades turísticas. Esperamos que en un futuro cercano esta competencia sea reconocida internacionalmente y aporte a una oferta turística diferenciada para Puerto Natales”.



Valentina Suárez Álvarez, responsable de marketing y nuevos productos de Turismo 21 de Mayo, también celebró el éxito del evento: “Como familia 21 de Mayo estamos muy contentos de haber organizado esta actividad. Era un sueño que teníamos hace tiempo, y ahora, gracias a la colaboración de empresas regionales y deportistas, todo salió de maravilla. Hubo mucho interés de kayakistas, navegantes y deportistas en general. Seguiremos apoyando para que esta regata se realice todos los años”.

Por su parte, Adriana Aguilar Lagos, gerente de la Cámara de Turismo de Última Esperanza, resaltó el impacto del evento: “La Regata de Los Fiordos fue impresionante. Este evento náutico, enmarcado en las celebraciones del aniversario de la ciudad, hace del mar un espacio de encuentro y recreación para la comunidad, sumando valor a la oferta turística de Puerto Natales, especialmente en la temporada invernal. Además, refuerza la identidad marítima de la ciudad y su paisaje único”.



Los resultados de las distintas categorías reflejaron la diversidad de habilidades y el entusiasmo de los participantes. Entre los ganadores destacan:



– Embarcaciones motorizadas 31 a 65 hp:

1er lugar: Álvaro Valderas y Miguel Barrientos

2do lugar: Sergio Martínez y Mauricio Avendaño

3er lugar: Johan Molina.



– Moto de agua:

1er lugar: Juan Pablo Splay

2do lugar: Manuel Suárez

3er lugar: Juan Avendaño.



– Embarcaciones motorizadas 0 a 30 hp:

1er lugar: Jorge Jara

2do lugar: Francisco Álvarez y Diego Torres

3er lugar: Francisco Villalón y Richard Ritters.







– Fuerza libre:

1er lugar: Miguel Iturriaga, Martín Rivas y Bárbara Rivas.



– Kayak single:

1er lugar: Carlos Soto

2do lugar: Ángel Canales

3er lugar: Miguel Ángel Soto.



– Kayak doble:

1er lugar: Manuel Iglesias y Jorge Pinol

2do lugar: Vicente Urzúa y Josefa Miranda

3er lugar: Marjorie Loyer y Javier Schmaidt.



– SUP masculino:

1er lugar: Itamar Chávez

2do lugar: Joel Valenzuela

3er lugar: Ricardo Gutiérrez.



– SUP femenino:

1er lugar: Laura Reyes

2do lugar: Evelyn Yaiquiman.



La Regata de Los Fiordos no solo revitaliza una tradición local, sino que también posiciona a Puerto Natales como un destino de referencia para el turismo náutico en la Región de Magallanes, promoviendo el valor del mar como patrimonio cultural y económico de la comunidad. El evento promete consolidarse en el calendario anual de los natalinos promoviendo el deporte y las actividades recreativas, sino que también fortaleciendo la identidad marítima y proyectándose hacia un reconocimiento internacional en los próximos años.