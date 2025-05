Se realizó el lanzamiento del Plan de Alfabetización en Puerto Natales

La Secretaría Regional Ministerial de Educación realizó el pasado martes en Puerto Natales el Lanzamiento del Plan de Alfabetización “Contigo Aprendo” 2025, que tiene como objetivo promover la participación de personas mayores de 15 años sin escolarización o con escolaridad incompleta en la Región de Magallanes, con el fin de reducir el analfabetismo y mejorar sus oportunidades educativas y sociales, comprometiendo el apoyo de instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

En primera instancia, se efectuó una ceremonia en las oficinas de Prodemu, con la presencia del seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez; el delegado presidencial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana; y la anfitriona, Marcela Vásquez Gallardo; donde se presentó el músico natalino, José Antipani Uribe.

«Estamos muy contentos de poder hacer este hito de lanzamiento del Plan de Alfabetización en la ciudad de Puerto Natales, es una iniciativa que está orientada a las personas adultas que no han podido aprender a leer ya escribir, esto genera una serie de barreras y dificultades para desenvolverse en sociedad. Es por ello que esperamos puedan participar de este plan en la sede de Prodemu. Hay más de 5 mil personas que no han tenido acceso a la escolaridad en Magallanes. Cabe destacar que los horarios son a convenir con la monitora, para que los estudios sean compatibles con las distintas ocupaciones que puedan tener las personas interesadas”, expresó el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez.

Por su parte, el delegado presidencial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana, indicó que “una de las preocupaciones que ha tenido el gobierno del Presidente Gabriel Boric ha sido la educación, y una de las maneras de ir acortando las brechas es con este Plan de Alfabetización, que va a permitir a aquellas personas que por distintas circunstancias de la vida no pudieron estudiar a tener la posibilidad de hacerlo, lo que les puede permitir postular a futuro a una serie de trabajos donde se exige determinados años de escolaridad, pudiendo incluso seguir estudiando en el CEIA, y por qué no pensar en estudios superiores como hemos visto en algunos casos”.

Durante la actividad, el encargado regional del programa, Patricio Álvarez Paredes, explicó las dimensiones del Plan de Alfabetización, haciendo énfasis en la gratuidad de la iniciativa y en la fecha límite de postulación que es el 15 de mayo. Las y los interesados pueden inscribirse escribiendo al correo patricio.alvarez@mineduc.cl ; llamando al teléfono de Ayuda Mineduc 61 2454450 o dirigiéndose personalmente a Prodemu.

Al concluir el acto, el equipo de la Secreduc visitó almacenes y locales de la comuna difundiendo el Plan de Alfabetización "Contigo Aprendo" 2025.