Sismo se registró anoche en la Región de Magallanes y Antártica Chilena

Evento sísmico fue percibido en varias comunas de la región sin generar daños ni riesgo de tsunami.



Punta Arenas, 12 de mayo de 2025.- —A las 21:48 horas de esta jornada, se registró un sismo de magnitud 5.3 en la escala de Richter, cuyo epicentro se ubicó 55 kilómetros al noreste de Puerto Natales, a una profundidad de 28.3 kilómetros, según información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional.



El evento fue percibido con una intensidad máxima de grado V en la escala de Mercalli en la comuna de Torres del Paine, grado IV en Natales y Río Verde, y grado II en Laguna Blanca.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) informó que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.



Desde el primer momento, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) activó sus protocolos de monitoreo y evaluación, en coordinación con autoridades locales y equipos técnicos en terreno. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños relevantes a infraestructura o servicios básicos, sin embargo, los equipos continúan desplegados para verificar posibles afectaciones.



El Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, señaló: “Primero informarles que rápidamente los servicios de gobierno se coordinaron con Senapred para el respectivo monitoreo de las principales dependencias y podemos afirmar que tanto el hospital de Puerto Natales como Carabineros y otras se encuentran funcionando de forma habitual. Sabemos que no estamos acostumbrados a estos eventos telúricos acá en la región de Magallanes y Antártica chilena pero con la información que se provee el llamado es a la tranquilidad”.



“No hay mayor riesgo con la información que se tiene en este momento y por cierto el llamado también es a informarse por los medios oficiales y estar atento a cualquier nueva información que se pueda dar”, enfatizó el Delegado Ruiz.



Se recuerda a la población la importancia de contar con un plan familiar de emergencia y seguir las recomendaciones entregadas por SENAPRED y las autoridades locales.

La información oficial ha sido preparada por la Unidad Nacional de Alerta Temprana, en coordinación con el Centro Sismológico Nacional y la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y Antártica Chilena.