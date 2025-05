Subsecretaria de Hacienda: “Sabemos que la conversación sobre la concesión de la Zona Franca en Arica conlleva preguntas y problemáticas propias”

La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, encabezó hoy el proceso participativo “Diálogos Zona Franca 2025” en Arica, con el que se busca avanzar en el diseño de un nuevo modelo de concesión para operar este sistema franco, que responda a los desafíos actuales y futuros e impulse el desarrollo de las regiones de Arica-Parinacota y Tarapacá. Al evento asistieron los senadores José Miguel Durana y José Miguel Insulza; el gobernador regional, Diego Paco; el alcalde de Arica, Orlando Vargas; representantes de las empresas usuarias del sistema franco de extensión, seremis, jefes de servicios, académicos; directores y ejecutivos de la actual concesionaria Zofri S.A.; de empresas privadas y la academia, entre otros.



Berner explicó que se recurrió a la herramienta de diálogos participativos abiertos porque “advertimos la necesidad de generar un ambiente de confianzas mutuas para identificar a través de una conversación abierta entre los distintos actores los acuerdos y disensos, y construir sobre esa base la definición de un nuevo modelo de concesión de Zona Franca. Estamos aquí porque creemos que el modelo de zona franca del futuro debe construirse con y desde los territorios. Este proceso no busca imponer una fórmula, sino abrir un espacio genuino para pensar en conjunto cómo modernizamos la zona franca y la ponemos verdaderamente al servicio del desarrollo de ambas regiones y por ende del bienestar de sus habitantes”.



La autoridad detalló que entre el 13 y el 22 de marzo se realizaron seis sesiones de diálogos en Iquique, donde participaron 83 personas, en los cuales surgieron hallazgos que van desde problemas de gestión hasta el deterioro de espacios comunes y la falta de servicios básicos. Estos hallazgos serán insumos base para la elaboración del nuevo convenio de concesión del reciento franco, por tanto. son un punto de partida, no una conclusión. “Entendemos que Arica y Parinacota tiene una identidad, historia y ubicación estratégica que la convierten en un actor indispensable en esta conversación. Por lo mismo, la legitimidad del sistema franco a largo plazo dependerá de que logremos incorporar la diversidad de visiones que coexisten en la puerta norte del país. Sabemos que la conversación en Arica conlleva preguntas y problemáticas propias. Ustedes tienen una experiencia única en comercio fronterizo, integración regional y logística, lo que abre espacio a que emerjan otros temas, prioridades e ideas”, destacó.



Respecto del marco legal, la subsecretaria planteó que como los beneficios para las zonas francas primarias están claramente establecidos por ley, a través del DFL N° 2 de 2001, y sólo pueden modificarse mediante otra ley. Esto implica que los beneficios tributarios se mantienen en las actuales condiciones, independientemente de las modificaciones al contrato de concesión.



Por las mismas razones, tampoco se modifican los beneficios vigentes de las Zonas Francas de Extensión, que están en las regiones de Arica y Parinacota; Tarapacá; Aysén y Magallanes, y en la Provincia de Palena (Región de los Lagos), ni de las Zonas Francas Industriales, que operan en las comunas de Arica, Alto Hospicio y Tocopilla.



Por otro lado, la Ley N°18.846 de 1989 establece la forma en cómo se debe distribuir el precio de la concesión de la Zona Franca en favor de las Municipalidades de Iquique; Alto Hospicio; las municipalidades de la provincia del Tamarugal, la Municipalidad de Arica, y de las municipalidades de Camarones, Putre y General Lagos. Asimismo, estipula que los recursos captados por este concepto por los citados municipios sólo pueden destinarse a financiar proyectos de inversión y sus correspondientes estudios.



“Dado lo expuesto, avanzar hacia un nuevo contrato de concesión de la administración de la Zona Franca es la forma más expedita de adecuarlo a las necesidades actuales y futuras de las regiones y del país, para que vuelva a ser el motor de desarrollo que fue”, planteó.



También aclaró que estos diálogos están enfocados en cambiar el contrato de concesión en el corto plazo, ya que por haberse suscrito en 1990 no incorpora los requerimientos que actualmente se incluye este tipo de contratos y que resuelven gran parte de los problemas que se han identificado en los diálogos: “De partida, el sistema tarifario transparente o la trazabilidad de los sistemas de información”, aseveró.



En qué consisten los diálogos

La implementación de estos diálogos está a cargo de Laboratorio de Gobierno, programa que es parte del Ecosistema de Modernización del Estado del Ministerio de Hacienda y que se dedica a co-crear innovaciones y soluciones de política pública con actores públicos y privados, a través de la participación y dialogo activo. Su director, Orlando Rojas, fue el encargado de explicar la metodología que consistió en conformar mesas representativas de todas y todos los actores incumbentes, para recoger sus diversas perspectivas. Enfatizó en que este ejercicio no busca forzar acuerdos, sino identificar consensos y disensos en torno al desafío de transformar la concesión de la Zona Franca en una entidad moderna, que responda a los requerimientos actuales.



Rojas detalló que los diálogos en Iquique se enfocaron en temas de infraestructura, seguridad y externalidades, sistema tarifario, condiciones laborales, gestión y sistematización de la información del sistema. La sexta sesión fue de retroalimentación con los hallazgos del proceso.



En la actividad de la tarde en Arica se conformaron para los diálogos tres mesas intersectoriales con la participación de 25 personas, que partieron conociendo la versión preliminar de los hallazgos derivados de los diálogos en Iquique, para iniciar, a partir de ésos, el intercambio de opiniones.



Intensa agenda

La subsecretaria realizó además una intensa agenda en la capital de la región. Sostuvo reuniones con el delegado presidencial regional subrogante, José Miguel Huanca; y con el gobernador regional, Diego Paco junto a parlamentarios de la región.



También tuvo un encuentro con el presidente y directores de la Asociación de Empresarios Industriales (Asinda); y con los ejecutivos de Terminal Puerto Arica S.A., acompañada del director Regional de Aduanas, Luis Zarate.