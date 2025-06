31 estudiantes de liceos técnicos evaluaron sus competencias laborales como soldadores



Se trata de 16 jóvenes y docentes del Liceo Industrial y 15 estudiantes del Instituto Don Bosco de Punta Arenas.

Este proceso, una vez concretado con éxito, les permitirá contar, a su egreso de la enseñanza media, con un certificado que acredita sus conocimientos en esta labor.



Punta Arenas, 24 de junio de 2025.- Un nuevo grupo de estudiantes de Cuarto Medio de dos liceos técnico-profesionales de la región desarrollaron su proceso de evaluación de competencias laborales en el perfil de soldador, gracias al apoyo de ChileValora, institución dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

En esta ocasión, fueron 16 jóvenes y docentes del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, junto a 15 estudiantes del Instituto Don Bosco -ambos de Punta Arenas- quienes evaluaron sus conocimientos en el área, en un proceso desarrollado por el centro de Certificación de Competencias Laborales Jes&Dor.

La Seremi del Trabajo, Jessica Bengoa Mayorga, destacó en especial la coordinación exitosa que se ha llevado a cabo desde la cartera del Trabajo -a través de ChileValora- con los liceos técnico-profesionales de la zona para la certificación de competencias laborales.

“Este ha sido un trabajo muy frutífero y sumamente importante, por la tremenda herramienta que representa para las y los jóvenes de liceos técnicos el poder egresar de sus respectivas especialidades con una validación adicional, que es la que entrega ChileValora por medio de la certificación de competencias laborales. Algo que, además, no sólo les entrega este plus, sino que, junto con eso acredita que sus conocimientos están a la altura de los estándares que el mercado laboral requiere. Nuestra intención es continuar e intensificar esta labor colaborativa, siempre pensando en el beneficio de quienes egresan de los liceos técnicos de la región”, señaló.

Juan Pedro Velásquez Díaz, estudiante de cuarto Medio de la Especialidad de Construcciones Metálicas y Soldadura del Liceo Industrial, agradeció la oportunidad brindada por los diferentes actores. “Lo encuentro una posibilidad muy buena, porque nos ayuda para conseguir trabajo a futuro y creo que nos va a ayudar y nos va a dar una buena oportunidad, ya que vamos a salir con un certificado que no todos lo tienen”, destacó.

A su vez, Rodrigo Guala, estudiante la misma especialidad, señaló sentirse seguro en este proceso gracias a los conocimientos adquiridos en el establecimiento. “Me parece bien este proceso, porque podemos aplicar los conocimientos de la soldadura. Esto me beneficia harto, porque si logro calificar, voy a darme cuenta de las capacidades que tengo para realizar ciertos trabajos. Me siento muy seguro con los conocimientos que tengo hasta ahora. En el futuro me gustaría especializarme más en esta misma área y trabajar en esto”, sostuvo.

Por su parte, Micaela Lentrizco, profesora y encargada de la especialidad de Construcciones Metálicas y Soldadura del Liceo Industrial, explicó que “ha sido un proceso bastante intenso para los muchachos, pero lo hemos abordado con mucha tranquilidad y aplicando los conocimientos teóricos y prácticos que ellos han adquirido desde tercero hasta lo que llevamos ahora. Lo que viene a continuación es la evaluación práctica y ellos han estado practicando harto, así que debería resultar todo bien. Ellos están súper entusiasmados y expectantes, pero tienen los conocimientos teóricos y prácticos, así que deberíamos andar muy bien”.

“Este proceso es súper bueno, porque les entrega herramientas y también una oportunidad que se les da a los muchachos y, a la vez, es muy bueno que el Gobierno, en realidad el Estado, participe dentro de la educación pública y les dé esta herramienta a los jóvenes de hoy, ya que esta especialidad también es de mano de obra especializada, por lo tanto, es sumamente importante que se certifiquen y salgan con las herramientas para poder enfrentar el mundo laboral”, agregó.