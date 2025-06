70 representantes de distintos establecimientos educacionales fueron parte del Primer Núcleo de Transferencia Metodológica de Investigación e Innovación Escolar del programa Explora

70 representantes de distintos establecimientos educacionales de la región fueron parte del Primer Núcleo de Transferencia Metodológica “ de Investigación e Innovación Escolar “ Del Por qué al ¡Eureka ¡ “Una experiencia científica”, efectuado durante dos días en el Hotel Diego de Almagro.

Esta actividad se enmarcó en el Instrumento de Investigación e Innovación Escolar financiado por el Programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por la Universidad de Magallanes y tuvo como objetivo fortalecer las competencias científicas de los docentes y estudiantes a través de talleres y actividades grupales enfocadas en el proceso de investigación científica.

En el primer día, los participantes tuvieron el taller “ Investigadores en acción: conociendo el método científico” dictado por la doctora del Departamento de Ingeniería en Computación e Informática de la Umag Patricia Maldonado. Al respecto, Maldonado comentó “el taller lo encuentro súper interesante porque fue acercar a los estudiantes a las ciencias, a todo el conocimiento que se les entrega en los colegios y que en realidad lo que se les entrega no es en vano, sino que justamente les puede servir para responder sus preguntas de los proyectos de Investigación de cada uno desarrollará en este instrumento del PAR Explora Magallanes”.

Más tarde se dio paso, a la actividad práctica “Diseñando nuestra investigación científica”, sumándose los académicos de la Umag Julio Yagello del Centro de Horticultura y Floricultura “Lothar Blunck” , el psicólogo Eduardo Pino y Nelson Mcadle de kinesiología, quienes asesoraron la idea de investigación de cada uno de proyectos de los estudiantes, teniendo como resultado la construcción una línea ferrocarril en base a sus investigaciones.

Mientras que el último día, los y las docentes fueron parte del taller “Taller de lápiz 3D”, dictado por Dennis Ogaz, quien introdujo en el uso de bolígrafos 3D, herramienta que permite crear estructuras tridimensionales a partir de plástico fundido. Paralelamente, los y las estudiantes fueron parte del taller de Comunicación Efectiva , dictado por el coordinador científico de PAR Explora Magallanes, Pedro Alberti y la doctora en informática Patricia Maldonado, cuyo objetivo fue entregar algunos tips para mejorar la expresión oral cuando hagan presentaciones.

En la jornada de la tarde, se efectuó el taller “¿Para qué investigar? El valor de la investigación en nuestra sociedad” dirigida a los docentes, dictado por el Encargado del Instrumento de Investigación e Innovación, Andrés Petric, quien realizó una actividad lúdica en el cual los asistentes adivinaron personajes históricos. Mientras que los estudiantes, compartieron jugando ciencia prohibida y explorando elementos tecnológicos de épocas pasadas con la directora Ejecutiva. Finalmente, se efectuó el taller ¡Manos a la ciencia! “Investigando nuestro entorno” a los docentes, dictado por Pedro Alberti y Patricia Maldonado en cual se analizó la utilización de la inteligencia artificial en el área de educación.

Al respecto la Seremi de Ciencias Macrozona Austral Verónica Vallejos, comentó que” para nosotros es muy importante estar acompañando al PAR Explora Magallanes, en esta actividad en donde estamos ya avanzando con investigación e innovación escolar, tener los grupos de las distintas provincias de la región de Magallanes que están aprovechando de incentivarse en la investigación. Además aplicando el método científico de una forma distinta, creo que es muy relevante el trabajo, además que está realizando en particular el PAR con acercar este incentivo. La curiosidad a los distintos grupos educativos es muy importante y esperamos además que siga permeando en todas las comunidades educativas a lo largo de toda la región”

Por su parte, el Seremi de Educación, Valentín Aguilera, “felicitó a todo el equipo de Explora, más de 70 niños y equipos, en este caso de diferentes establecimientos educacionales han participado en estos talleres. Esperamos que diferentes iniciativas también pueden aparecer de la escuela en esta contribución que hace Explora, también para el desarrollo de la ciencia, la investigación, la innovación, el desarrollo de proyectos, en cada una de las escuelas de nuestra región”

La directora PAR Explora Magallanes, Claudia Salinas, dijo que “ Fue nuestra primera transferencia metodológica del año, y por esta razón invitamos académicos de distintas áreas de la ciencia para que pudieran guiar a las investigaciones que son parte del instrumento de Investigación e Innovación Escolar, y para que sus representantes de cada equipo de investigación escolar puedan llevar información a sus grupos de trabajo , lo principal es que estos estudiantes y juntos sus docentes puedan llevar el proceso del método científico a una investigación en una temática que sea de su interés y todo el conocimiento adquirido durante este primer encuentro”.

En tanto los y las participantes, valoraron la actividad. Uno de ellos, fue la estudiante del Liceo Sara Braun, Ignacia Martin, quien señaló que” me pareció excelente, porque esto nos sirvió, para ya empezar con nuestra investigación y a ver qué rumbo vamos a tomar”. Mientras que el director de la Escuela Bernardo de Bruyne, Juan Andrade comentó que “ Estos días, me pareció estupendo, lúdico y acogedor en realidad con todos los estudiantes y las actividades, porque fueron muy acordes a todas las edades y nos permitirá desarrollar nuestro proyecto de investigación relacionado con el invernadero de nuestro establecimiento educacional”.

Finalmente, se reconocieron a cada una de las y los participantes de los establecimientos educacionales entregándoles un diploma.