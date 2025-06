Alumnas del liceo Sara Braun representan a Magallanes en torneo de nacional de debate

En las dependencias del Servicio Local de Educación Pública Magallanes, estudiantes de segundo medio del Liceo Polivalente Sara Braun fueron recibidas por el Director Ejecutivo (s), Jorge Valdés, y la subdirectora de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico, Elizabeth Aránguiz, quienes reconocieron con un desayuno su desempeño en el “III encuentro interregional de debate escolar Vitacura 2025”, realizado en el Colegio Bicentenario Antártica Chilena de la comuna santiaguina.

Las tres estudiantes fueron las únicas magallánicas en competencia, representando no sólo a la educación pública sino a la región en este debate que tuvo a más de 500 participantes de diez regiones de Chile. Las escolares no ganaron la competencia, pero se llevaron grandes aprendizajes de este evento gracias a la diversidad de jóvenes con los que pudieron compartir en el encuentro.

“Cuando llegamos estábamos muy nerviosas porque era un lugar con mucha gente, pero después ya nos calmamos y al final nos llegamos a divertir porque después los mismos chicos de allá se acercaban a saludar, a preguntarnos cómo estábamos” explicó Daniela Solís, una de las estudiantes que viajó y quien también agregó acerca de su regreso tras el torneo que “estamos con la mentalidad de tener que prepararnos más porque ya vimos que lo que más nos faltaría sería filosofía. Pero es algo que tenemos que ir mejorando con el tiempo”.

Quien también participó de esta experiencia fue la estudiante Javiera Soto quien declaró: “fue una experiencia muy diferente y genial a la vez. Es primera vez que viajo y por eso más que nada me animé”. Al ser consultada acerca de lo que la motivó a entrar en el mundo del debate, la joven de segundo medio respondió: “para tener más confianza en mí, eso más que nada me motivó. Ahora me siento mejor y sé que para la otra voy a poder dar más de mí”.

El director del Liceo Sara Braun, Néstor Ríos, también se manifestó acerca del reconocimiento a las estudiantes: “yo sinceramente agradezco al director ejecutivo y al equipo de SLEP esta recepción y reconocimiento a nuestros dos estudiantes. Para mí lo significativo es que son estudiantes de educación pública que demuestran que, con compromiso y dedicación, son capaces de representar a una región en un torneo de debate en Santiago. Tal vez el resultado no es el que esperábamos, porque no ganamos, pero el hecho de estar presente a nivel nacional, compitiendo o relacionándose con realidades de distintas partes del país, colegios privados, subvencionados y públicos, nos llena de satisfacción y de orgullo”.

En el debate las jóvenes tuvieron que defender una postura a favor de tener “mente de tiburón” para alcanzar sueños y metas. Finalmente las chicas no ganaron, pero aun así no están fuera de competencias pues esa fue solo una de las fases del encuentro que se seguirá desarrollando durante el año y que, en el mes de noviembre, dará por ganador a alguno de los equipos en este torneo nacional.