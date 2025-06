Camioneros chilenos se niegan a pagarle a Chubut por el uso de las rutas: «Están en mal estado»

Los transportistas chilenos respondieron con críticas al proyecto de ley que anunció el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para cobrarles a los camiones extranjeros que utilicen las rutas de la provincia, según informa el medio argentino LM Neuquén.

“No vamos a aguantar que nos cobren otro arancel más”, indicaron en un comunicado en el que, además, se quejaron del mal estado de los caminos argentinos.

El proyecto para arancelar el paso de los camiones chilenos por la provincia fue anunciado la semana pasada por el gobernador Torres, tras anunciar que Chubut asumirá la responsabilidad de las obras de reparación de la Ruta Nacional 40, producto de la decisión del gobierno central de Javier Milei de reducir el gasto nacional en obras públicas.

El Gobernador Torres propuso este nuevo arancel que sería para financiar tareas de mantenimiento. Este lunes, el mandatario confirmó que avanzará con la iniciativa y enviará un proyecto de ley a la Legislatura provincial.

“Vamos a enviar un proyecto de ley para que la Legislatura autorice a Chubut a cobrar una tasa de mantenimiento a los camiones extranjeros que utilizan esa ruta todos los días y son, en gran parte, responsables de su desgaste”, afirmó.

«Ya pagamos al entrar y al salir»

La respuesta llegó desde la Unión de Transportistas de Magallanes (Utramag), dirigida tanto a los gobernantes argentinos como a los chilenos.

“Estamos levantando la voz para que nuestras autoridades sepan lo que está sucediendo. No vamos a aguantar que nos cobren otro arancel más. Ya pagamos al entrar y al salir de Argentina, y las rutas están en mal estado”, manifestó Jaime Cárdenas, presidente de Utramag.

“El gobernador desconoce la realidad que vivimos quienes las transitamos a diario”, agregó Cárdenas, y además calificó las declaraciones de Torres como infundadas y carentes de conocimiento técnico.

En ese sentido, planteó que las rutas en Argentina “no tienen el estándar de las rutas chilenas” y dijo que las condiciones complejas para circular son ampliamente conocidas por los transportistas que recorren estos trayectos con frecuencia.

Por otro lado, el líder de la Utramag negó que sean los camiones chilenos los que dañan las rutas, al sostener que las unidades cumplen estrictos controles de peso a los que son sometido, y denunció que son los argentinos los principales causantes del deterioro.

“Nos pesan en varias romanas: al ingresar a Argentina, en Piedrabuena y en Monte Aymond. Todos los camiones chilenos andan dentro de la norma, que es de 45 toneladas. Sin embargo, muchos camiones argentinos que se dirigen a Río Grande o Ushuaia circulan con entre 60 y 70 toneladas, superando su límite permitido de 52 toneladas”, indicó.

Cárdenas les pidió a las autoridades en Argentina “no tergiversar la información por respeto a la labor del trabajo de los transportistas chilenos” y advirtió que, si bien el gremio no ha anunciado acciones concretas por ahora, no descartan tomar medidas más radicales si la situación avanza.

Cabe observar que las rutas argentinas son construidas principalmente con asfalto, mientras que las rutas chilenas en Magallanes son construidas con hormigón, lo cual hace una gran diferencia en la calidad de los caminos y rutas y en su durabilidad y resistencia.

El proyecto del gobierno provincial de Chubut

En la presentación del proyecto de ley, Torres estuvo acompañado por el secretario de Infraestructura, Hernán Tórtola, y el vicegobernador Gustavo Menna, y advirtió: «Reparar esa ruta (por la 40) y no atacar el problema implica que en pocos años estaríamos nuevamente con una ruta en pésimas condiciones».

Según dijo, la ley que pretende facultaría al Ejecutivo provincial para «realizar el pesaje correspondiente y cobrar por la utilización de esa ruta, que es una ruta argentina y que hoy lamentablemente es un riesgo para miles de familias chubutenses».

El acuerdo de Chubut con la Nación

Respecto al convenio de compensación de deuda que posibilitará a Chubut ejecutar obras a cambio de la cancelación de compromisos provinciales con Nación, Torres detalló: «Hace una semana le solicitamos al Gobierno Nacional que incluya el traspaso de la obra de reparación de la Ruta Nacional 40 al convenio de compensación de deuda, para poder reparar con fondos propios una de las vías más transitadas y deterioradas de la provincia».

El mandatario provincial fundamentó la decisión señalando que «la Ruta 40 no puede seguir siendo un riesgo para miles de familias que la transitan todas las semanas».

Además, enfatizó que por esa razón tomó una decisión: «Hacernos cargo de una obra que es clave para la seguridad vial, el turismo y la producción», sintetizó.

El Gobernador Torres concluyó: «Vamos a establecer un esquema justo, en el que quienes más la utilizan también contribuyan a su mantenimiento. Porque gobernar es actuar con firmeza y cuidar lo que es de todos». Lo que no explicó la autoridad chubutense es cómo va a incumplir el Estado argentino con un Acuerdo Internacional de Transporte Terrestre firmado por Chile, Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay.

Mejoras en un tramo destruido de la ruta 40

A fines de marzo, la regional Chubut de Vialidad Nacional inició mejoras en un tramo destruído hace años. Los trabajos incluyeron bacheo profundo y aplicación de asfalto en caliente para recuperar un sector crítico de 43 kilómetros por el que ya no se podía andar: los vehículos debían desviarse por caminos de ripio.

Las máquinas trabajaron entre el kilómetro 1.432, donde está el acceso a Facundo, y el kilómetro 1.475, en el paraje Los Tamariscos.

Según informó a un mes del comienzo de las tareas, la planta asfáltica de la DNV instalada en la localidad de Tecka, a más de 200 kilómetros de distancia del tramo en obra, ya había producido 2.000 toneladas de mezcla bituminosa en caliente que se fueron aplicando en la calzada. Y las tareas estaban ya cerca de concluir.

Fuente: LM Neuquén. Argentina.