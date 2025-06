Científicos (as) se capacitaron en la Metodología del instrumento “Explora tu Ciencia” del Programa Explora

Científicos y científicas se capacitaron en la Metodología de trabajo del instrumento regional “Explora tu Ciencia”, financiado por el Programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por la Universidad de Magallanes.

La jornada estuvo a cargo de la encargada del instrumento, Mayra Burgos y tuvo como objetivo guiar y entregar herramientas para el diseño de un módulo que potencie la teoría y la práctica, para así lograr una experiencia educativa enriquecedora y atractiva en los diversos establecimientos de la región que lo requieran.

Al respecto de la directora ejecutiva de PAR Explora Magallanes, Claudia Salinas, comentó que “ primero que todo queremos agradecer el interés, disposición y compromiso por inscribirse los y las científicos (as) para ser parte del instrumento Explora tu ciencia. Esta actividad corresponde al primer núcleo de transferencia metodológica del instrumento regional y permitió conocer a científicos y científicas que desarrollan distintas temáticas en nuestra región y explicarles cómo trabaja el instrumento y hacer actividades que puedan facilitar la adaptación de las temáticas al público objetivo que son los y las estudiantes de los establecimientos educacionales de la región”.

En tanto, los participantes valoraron la actividad . Uno de ellos, Cristóbal Palacios, antropólogo y trabaja actualmente en el Instituto de la Patagonia, comentó que “ La verdad es que esta capacitación me parece una muy buena instancia, ya que se pudo compartir con colegas que también comparten este interés por generar discusión científica y bueno las dinámicas realizadas fueron muy agradables, la verdad es que lo pasé muy bien. Además, destaco este tipo de instancias donde podemos desarrollar de mejor forma las actividades, mejorar metodologías y adoptarlas”. En tanto, Karla Henríquez, bióloga y trabaja en el Centro Investigación GAIA Antártica , dijo que “ este taller es súper importante para que podamos, como científicos, obtener herramientas, para entregar nuestros conocimientos y hacer esta transferencia de conocimientos a las comunidades educativas”.

Las acciones de Explora tu Ciencia, son de carácter gratuito y tiene como objetivo generar espacios teórico-prácticos sobre ciencia, realizando asesorías científicas, talleres o salidas pedagógicas en los establecimientos educacionales, con la finalidad que enriquezcan la formación de las y los estudiantes, en conjunto con científicos, científicas, especialistas e investigadores, implementando actividades didácticas y lúdicas adaptadas a los niveles individuales.

Finalmente, las científicas y los científicos que no pudieron asistir en esta capacitación, serán instruido de manera on line.