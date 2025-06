Colegio de Profesores: el silencio y la indiferencia del poder político ante la educación Pública

A la opinión pública, al Gobierno de Chile y a los Honorables Parlamentarios:

Desde el Colegio Regional de Profesoras y Profesores de Magallanes A.G. Queremos expresar nuestro más profundo malestar y decepción frente a la indolencia generalizada del mundo político respecto a la situación de los docentes de Chile, especialmente en lo relacionado con la “Agenda Corta” que se discute actualmente con el gobierno Nacional.

-LEY DE TITULARIDAD

-CARRERA DOCENTE

-EDUCACION PÚBLICA

-AGOBIO LABORAL

-FORTALECIMIENTO FUNCIÓN DEL PROFESOR JEFE

-DÍA DEL PROFESOR Y CALENDARIO ESCOLAR

La clase política en su conjunto, sin distinción de colores partidarios ha demostrado que la educación pública no es una prioridad real, sino una consigna vacía que se recicla en los discursos de campaña o en fechas simbólicas. A la hora de tomar decisiones concretas, de avanzar en mejoras laborales, en justicia retributiva o en condiciones dignas para ejercer la profesión docente, lo único que impera es el silencio, la indiferencia y la falta de interés.

¿Cómo pretenden que nuestros estudiantes no abandonen la educación pública si ven cómo se trata a quienes la sostienen día a día en las aulas?

¿Cómo esperan que los profesores y profesoras no piensen en retirarse anticipadamente, agotados por la precariedad, la sobrecarga, violencia y la falta de empatía de las autoridades?

¿Nos parece un atrevimiento descarado invitar a las y los jóvenes a estudiar pedagogía, cuando la realidad docente se ha vuelto insostenible y profundamente ingrata?

Es una falta de coherencia ideológica flagrante, por parte de quienes, en su juventud, marcharon en las calles durante la revolución pingüina exigiendo dignidad para la educación chilena. ¿Dónde está hoy ese compromiso? ¿Dónde quedó la vocación transformadora que tanto se proclamó? Gobernar es asumir responsabilidades, no administrar silencios.

Esta agenda corta, lejos de ser una respuesta concreta a las urgencias del magisterio, es otra muestra más de apatía institucional y desconexión con la realidad de las comunidades escolares, en especial en las regiones extremas como Magallanes, donde educar implica también resistir el abandono centralista.

El llamado que hacemos desde Magallanes es claro y frontal:

– Exigimos voluntad política real y no discursos de ocasión.

– Exigimos que se deje de invisibilizar a los docentes y se escuche a quienes sostenemos la Educación Pública en todo el país.

– Exigimos respuestas concretas, medidas efectivas y un trato digno.

Mientras se siga tratando la educación como un tema secundario, como un gasto y no una inversión, seguiremos viendo cómo se desmorona la escuela pública, cómo los profesores se alejan de las aulas y cómo el futuro de miles de niños y niñas queda relegado al olvido.

La dignidad del magisterio no se negocia. ¡Basta de promesas incumplidas!



Directiva Regional del Colegio de Profesores de Magallanes