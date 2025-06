Cuenta Pública en Magallanes: Región Futuro | Andro Mimica, SEREMI de Gobierno de Magallanes

La reciente cuenta pública del Delegado Presidencial de Magallanes, José Ruíz, no fue un mero ejercicio de rendición administrativa, sino una invitación decidida a imaginar y construir el futuro de una de las regiones más remotas y estratégicas de Chile. Desde una profunda reivindicación histórica y cultural —evocando a Gabriela Mistral y su legado en la Patagonia— hasta una visión concreta de desarrollo geopolítico, científico y social, el mensaje logró articular una hoja de ruta ambiciosa que pone a Magallanes en el centro.

Uno de los elementos más relevantes fue el énfasis en una inversión estratégica de largo plazo, con foco en la infraestructura habilitante y la conectividad. Las obras en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo y los aeródromos de Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams son parte de un robusto plan de conectividad aérea. A ello se suma una agenda portuaria que mira hacia el resurgimiento del Estrecho de Magallanes como ruta clave, en un contexto mundial que así lo requiere. Esto no es casualidad: Responde a una visión que conjuga logística, soberanía y ciencia, especialmente en relación a la Antártica, donde Chile refuerza su presencia con significativas inversiones y cooperación internacional.

En lo económico, Magallanes fue la segunda región con mayor crecimiento en 2024, con un 5,6%. Esto fue posible gracias al impulso del Gabinete Pro Crecimiento y Empleo, y un robusto apoyo a MiPymes: 159 subsidios entregados por Sercotec, $1.360 millones ejecutados por Corfo y más de $12.000 millones en garantías crediticias. Además, la implementación del Plan de Hidrógeno Verde atrajo inversiones privadas en etapa de evaluación por más de USD 27.000 millones, con proyectos como HIF, HNH y Total Energies.

En materia social, la región lidera el país con un 139% de cumplimiento en el Plan de Emergencia Habitacional, con 2.728 viviendas entregadas y la meta ampliada a 2.761 en ejecución. La cobertura del programa Chile Cuida se extendió a seis comunas, beneficiando a más de 200 duplas cuidadoras-receptoras. Además, más de 18.200 personas reciben la PGU, y se concretaron avances como la Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, que ya ha recuperado $8.400 millones para más de 3.000 niños y niñas.

Vale la pena considerar la mirada que tiene nuestro Gobierno al generar inversión pública y vincularla con la cohesión social. En lugar de ver la obra pública como un fin en sí mismo, se la entiende como herramienta de integración, equidad y soberanía. La construcción de viviendas rurales en localidades como Pampa Guanaco, la implementación de centros comunitarios de cuidados en comunas rurales, y la revitalización de espacios urbanos como parques y ciclovías, dan cuenta de una política pública con sentido territorial.

La visión desplegada en esta cuenta pública tiene un componente ineludible: La descentralización. No solo en la distribución de recursos, sino en la toma de decisiones. La creación del Comité de Desarrollo Productivo Regional, liderado por actores locales, y el aumento en un 80% de los aportes de la Subdere, son ejemplos concretos de este enfoque.

En suma, lo presentado no solo da cuenta de una gestión eficiente, sino una apuesta por redefinir el rol de Magallanes en el país y el mundo. Una región que ya no se ve como lejana y marginal, sino como pionera, estratégica y simbólicamente poderosa. Esta cuenta pública es, en esencia, un llamado a proyectar el Estado desde la periferia. Porque desde Magallanes, también se construye Chile. Esa es la visión del Presidente Gabriel Boric en su región, y así lo hemos plasmado.