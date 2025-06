«HUELLAS ATÁVICAS», una pieza sonora inspirada en la prehistoria magallánica

El periodista y compositor magallánico Rafael Cheuquelaf, integrante del dúo electrónico LLUVIA ÁCIDA por 30 años, ha publicado en modo solista un tema inspirado en los primeros habitantes de Fuego-Patagonia. Se trata de «Huellas Atávicas» (Eolo Producciones, 2025), una pieza de 10 minutos de duración que funde el sonido electrónico con diversos elementos sonoros, como piedras percutidas, voces humanas y registros hechos en el terreno. «Huellas Atávicas» es también el nombre de una residencia de arte y ciencia organizada por la Unidad de Artes, Culturas y Patrimonios de la Universidad de Magallanes, de la cual Rafael Cheuquelaf es parte. Durante varias semanas un grupo de estudiantes de la casa de estudios y artistas locales ha recorrido diversos sitios arqueológicos en las provincias de Magallanes y Última Esperanza, apreciando arte rupestre y aprendiendo sobre las investigaciones en torno al poblamiento temprano de la región.»La tierra en la que habito, que hoy llamamos Magallanes, tuvo otros nombres ya olvidados. Aquí nacieron, amaron y murieron generaciones de seres humanos que llegaron hace millas de años a un paisaje esculpido por glaciares, sin límites ni dueños. Algunos de esos habitantes primigenios dejaron rastros de su existencia en cuevas y aleros rocosos, que pude conocer bajo la guía experta de arqueólogos que han pasado años explorando lo que oculta el velo del paisaje patagónico. Con esta pieza he querido «Expresar lo que me produjo el contemplar las evidencias de creatividad humana más antiguas y duraderas en el fin del planeta. Una sensación que mezcla asombro y reverencia, que espero poder transmitir mediante esta composición de estructura libre y centrada en las texturas. Espero que al escuchar esto se sientan como yo: en presencia de un enigma del cual solo podemos inferir una respuesta, pero jamás encontrarla», explica el autor.

«Huellas Atávicas» puede escucharse en las plataformas Spotify, Bandcamp, Apple Music, Amazon y Deezer. También hay una versión disponible en You Tube acompañada de fotografías captadas por el autor en sitios arqueológicos como

Cerro Benítez, Cueva La Leona, Cerro Sota y Cueva Fell. Cabe destacar que Rafael Cheuquelaf se presentará en Santiago el próximo sábado 21 de junio en el marco del Festival IME Link, un gran evento dedicado a la música electrónica chilena que se llevará a cabo en Matucana 100. Allí presentará su disco «Tiempo profundo» (Eolo Producciones, 2024), también inspirado en una residencia de arte y ciencia realizada por la UMAG en torno a la Geología y la Paleontología en Magallanes.