Informe de Contraloría revela red de irregularidades en rebaja de multas a empresas por obras inconclusas en gestión alcaldicia de Marisol Andrade en Porvenir

[Porvenir, Tierra del Fuego] – A más de cuatro años de iniciadas las indagatorias, la

Contraloría General de la República entregó esta semana un informe demoledor sobre el

manejo administrativo de obras públicas realizadas entre 2017 y 2019 en esta comuna. El

documento, que será revisado este jueves en sesión del Concejo Municipal, expone un

conjunto de decisiones que habrían favorecido irregularmente a empresas contratistas a

través de la rebaja de multas por incumplimientos contractuales, condonando alrededor de

47 millones de pesos a estas empresas.

Los proyectos involucrados incluyen dos de las obras más visibles del periodo: la

remodelación de “La Plaza de Armas” y el proyecto “La Sala de Usos Múltiples (SUM)”.

De acuerdo con la investigación, la entonces alcaldesa Marisol Andrade, hoy, concejala de

Porvenir, autorizó la reducción de multas aplicadas a las empresas responsables de los

retrasos, a pesar de no contar con atribuciones legales para ello.

Advertencias ignoradas

El informe indica que no solo se actuó sin base jurídica, sino que hubo al menos tres

advertencias formales que alertaban de la ilegalidad de la acción:

 Un informe técnico de la Dirección de Obras Municipales (DOM).

 Un reporte de la funcionaria Inspectora Técnica de Obras

 Un oficio del Gobierno Regional, que dejaba en claro que no existía potestad para

condonar multas por fuera de los canales establecidos.

A pesar de ello, las sanciones a las empresas fueron rebajadas, permitiéndoles continuar

operando sin asumir las responsabilidades pactadas en los contratos.

Censuras y sanciones

El sumario iniciado en 2021 por Contraloría culmina con una serie de sanciones

administrativas:

 Nota de censura para la Inspectora Técnico de Obras y la ex Secretaria

Municipal, ambas sin antecedentes negativos previos, pero cuya actuación en este

caso fue cuestionada.

 Sanción contra exdirector subrogante de Obras Municipales, quien ya había

sido suspendido en su momento por hechos vinculados.

 Y lo más grave: sanciones por faltas administrativas para la exalcaldesa

Marisol Andrade, quien figura como principal responsable de la decisión de rebaja

de multas.

Consecuencias políticas y legales

Aunque el informe no se votó formalmente en el Concejo del día martes 17 de junio, los

concejales se pronunciaron sobre su contenido. Dado el respaldo que tuvo por parte de

algunos concejales, el caso será remitido al Tribunal Electoral Regional (TER), donde

podría abrirse un proceso que derive en inhabilitaciones u otras consecuencias políticas

para la ex alcaldesa Marisol Andrade.

Desde la actual administración recalcaron que “el informe no tiene relación con esta

gestión” y corresponde a decisiones tomadas en un contexto anterior por Contraloría

General de la República. Sin embargo, el caso podría sentar un precedente sobre la

necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización interna en los municipios,

especialmente en temas relacionados con obras públicas y contrataciones.

¿Qué sigue ahora?

La lectura del informe en el Concejo Municipal fue el primer paso de un camino que,

dependiendo del TER, podría escalar a niveles mayores de responsabilidad política. Por

ahora, los antecedentes ya están sobre la mesa. Y la comunidad, atenta.