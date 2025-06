Mesa Provincial de Prevención del Tráfico Ilícito de Bienes Patrimoniales (TIBP) se reunió en Puerto Natales

Gracias al trabajo coordinado entre la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, este jueves 5 de junio se llevó a cabo la reunión de la Mesa Provincial de Prevención del Tráfico Ilícito de Bienes Patrimoniales (TIBP), con el objetivo de fortalecer la protección y difusión de la normativa vigente en materia de patrimonio cultural en la región de Magallanes.

La sesión fue encabezada por el delegado provincial, Guillermo Ruiz Santana, y contó con la participación de la secretaria ejecutiva de la Mesa Regional TIBP, Paola Grendi, quien dio a conocer la normativa vigente relativa a la Ley de Patrimonio Nacional y su aplicación en el territorio.

El delegado Ruiz valoró esta instancia como fundamental para concientizar a la comunidad sobre la importancia de proteger los bienes patrimoniales, destacando que esta responsabilidad no solo recae en el servicio público, sino en todos quienes habitan y transitan por la provincia, incluidos turistas. “La preservación de bienes patrimoniales, como restos arqueológicos y paleontológicos, requiere que se informe oportunamente para evitar su extracción y salida ilegal del país”, afirmó. Además, señaló el desafío de potenciar la difusión del cuidado patrimonial en complejos fronterizos, establecimientos educacionales, universidades y espacios públicos, incluyendo la coordinación con la contraparte argentina.

En la oportunidad, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural entregó a la Delegación un set de réplicas paleontológicas y guías de campo para el reconocimiento de bienes patrimoniales, que serán utilizadas para la difusión y concienciación en la comunidad, junto con material gráfico de apoyo para estas campañas educativas.

El delegado enfatizó que, si bien el Consejo de Monumentos Nacionales protege ciertos bienes declarados, existen numerosas infraestructuras y elementos patrimoniales sin declaratoria formal que requieren protección especial, especialmente en Natales y zonas rurales. “Es fundamental generar conciencia y avanzar hacia ordenanzas o legislaciones municipales que impidan la destrucción o venta indiscriminada de estos bienes”, explicó.

También resaltó la importancia de la colaboración con las policías y otros servicios públicos para controlar el tráfico ilícito en una provincia extensa de casi 56.000 kilómetros cuadrados, donde la presencia estatal en zonas fronterizas no siempre es constante. “Hacemos un llamado a estudiantes, comunidad educativa y ciudadanía en general para asumir un rol activo en la protección y difusión del patrimonio cultural”, agregó, anunciando próximas reuniones con Sernatur en el marco del Encuentro Mundial de Turismo ATTA, que se realizará en octubre en Puerto Natales.

Por su parte, Paola Grendi destacó el compromiso del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural con la provincia de Última Esperanza, señalando la necesidad de informar y articular esfuerzos para desarrollar el Plan de Trabajo 2025-2026. “La región de Magallanes cuenta con una riqueza patrimonial vasta y reconocida, desde el Parque Nacional Torres del Paine hasta la Cueva del Milodón, espacios donde se promueve el cuidado ambiental, pero donde aún falta difundir las normas de protección de los bienes patrimoniales”, explicó. Agregó que la Mesa Provincial apuesta por la capacitación y educación de la comunidad para prevenir el hurto y tráfico ilícito, enfatizando que estas acciones no buscan sancionar, sino fomentar la prevención y el respeto a la memoria colectiva.

En relación a la importancia del contexto paleontológico y arqueológico, Grendi advirtió sobre el daño que causa la extracción ilegal de fósiles y elementos arqueológicos, utilizando la analogía de un libro al que se le quitan páginas esenciales. “La extracción sin criterios científicos destruye el valor histórico y científico de estos bienes, que son propiedad del Estado”, puntualizó.

La reunión contó con la participación de representantes de la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros de Chile, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Aeródromo Teniente Julio Gallardo y el Museo Municipal de Puerto Natales, reforzando el compromiso interinstitucional para proteger el patrimonio cultural de la región.