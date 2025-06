Miguel Castillo, Gerente General de EDELMAG, expuso en comisión de la Cámara de Diputados

Este miércoles, el Gerente General de Edelmag, Miguel Castillo, expuso ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados, en Valparaíso, en el marco de la discusión del proyecto de ley que perfecciona los Sistemas Medianos (boletín 16627-08).

Durante la sesión, Miguel entregó la visión de la compañía respecto a los efectos que esta iniciativa puede tener sobre los sistemas eléctricos medianos, en particular los de Magallanes. Su participación fue una instancia clave para visibilizar las realidades y desafíos del sistema eléctrico en el extremo sur del país.

En su intervención, aseguró que el proyecto de ley representa avances importantes para los sistemas medianos, al abordar desafíos históricos de planificación, integración tecnológica y equidad tarifaria. Dentro de sus sugerencias comentó que “ampliar el reconocimiento de inversión es positivo, pero aún insuficiente para viabilizar económicamente proyectos renovables de gran escala; se propone extenderlo a 20 años, asegurando un periodo de recuperación razonable sin implicar alzas de tarifas a los usuarios”.

Agregó además que “en los sistemas medianos no existen los servicios complementarios, vemos ahí un punto de mejora porque en la medida que se incorporan fuentes de generación renovables se necesita dar confiabilidad y estabilidad a los sistemas. En Magallanes somos una región aislada y sabemos que los temas de infraestructura se tienen que resolver localmente, no estamos interconectados al sistema eléctrico nacional entonces necesitamos que sea robusto y que pueda enfrentar, por ejemplo, días completos en que no existan recursos eólicos”.

En la sesión también estuvieron presentes los tres parlamentarios de la Región de Magallanes y de Antártica Chilena: Javiera Morales, Carlos Bianchi y Christian Matheson, lo que permitió reforzar el carácter regional de la discusión.

Además de la Empresa Eléctrica de Magallanes, participó el Subdirector de Regulación de CGE, Mauricio Campusano.