Ministro de Hacienda Mario Marcel ante escenario mundial: “Tenemos que estar tranquilos porque nuestra economía está en un pie bastante robusto para enfrentar shocks externos”

Este martes el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se reunió y saludó a la nueva directiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), encabezada por José Manuel Díaz, en su sede en el centro de Santiago. Tras el encuentro, la autoridad se refirió a la situación mundial y a las expectativas de la economía doméstica.



“Por supuesto que este enfrentamiento entre Israel e Irán es una situación muy preocupante que agrega incertidumbre a una economía mundial que ya tenía bastante. Los mercados han ido evolucionando de acuerdo a cómo se va viendo la actitud de las partes involucradas, cómo podría evolucionar el conflicto que también tiene el riesgo de incidir sobre los precios del petróleo y de los combustibles. Sigue siendo una situación de mucha inestabilidad e incertidumbre y esperamos que con el correr de los días no sólo por las cuestiones económicas, sino que por las vidas humanas involucradas se vaya encausando” indicó el ministro.



No obstante, la autoridad recalcó que el escenario internacional contrasta con lo que está ocurriendo a nivel local: “Nuestra economía doméstica se ha ido volviendo más sólida”. Recordó que las cifras del Imacec han resultado sobre las expectativas, la inflación en tanto ha estado por debajo de los pronósticos y existe una posición externa más sólida en cuanto al déficit de cuenta corriente. “Tenemos que estar tranquilos de que nuestra economía se ha ido fortaleciendo con el correr del tiempo, ha ido resolviendo sus desequilibrios, y no lo hizo a costa de los trabajadores de los sectores de menores ingresos. Y hoy día está en un pie bastante robusto para enfrentar shocks externos”, recalcó el ministro Marcel.



Como botón de muestra se refirió al avance de Chile en el Ranking de Competitividad Mundial del International Institute for Management Development (IMD) de Suiza y realizado con el apoyo de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile. En la medición, que considera a 69 países, nuestro país quedó en la posición número 42, una mejora de dos puestos respecto a los años 2024 y 2023, recuperando su nivel prepandemia, y liderando a nivel regional.



Al respecto, declaró que “cuando bajamos, años atrás, hubo mucha preocupación. Entonces, en esta circunstancia que Chile haya subido dos lugares, que haya vuelto a los niveles previos a la pandemia y lo haya hecho sobre la base de los componentes de solidez de la economía, de crecimiento y de funcionamiento del Estado, es algo que hay que valorar, porque muchas veces tenemos un tono muy pesimista en nuestra discusión sobre la economía”.



Y agregó: “Creo que cuando vienen señales de afuera, de quienes nos están mirando más alejados de nuestra coyuntura, siempre es algo que nos ayuda a refrescar nuestra visión sobre Chile, hacia dónde vamos, por lo que hemos pasado durante años anteriores y cómo hemos comenzado a dar la vuelta a la esquina de un periodo que fue bien complejo”.





Reunión CUT



El titular de Hacienda saludó a la nueva directiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y compartió un desayuno con el presidente, José Manuel Díaz y la primera vicepresidenta nacional, Gabriela Farias, y otros integrantes de la multisindical como la vicepresidenta de Administración y Finanzas, Silvia Silva; la vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género, Karen Palma; el vicepresidente de Organización y Movilización, Leonel Sepúlveda; el vicepresidente de Relaciones Internacionales, Guillermo Salinas; la vicepresidenta de Formación y Capacitación, Natacha Sierralta; el Protesorero, José Pérez Debelli; la subsecretaria de Organización, Angélica Salgado y el Encargado de la Secretaría de Personas Mayores, Juan Riquelme.



“Me pareció muy importante venir a saludar a la nueva directiva de la CUT, que resulta de un proceso eleccionario en el cual hubo un aumento muy importante de los trabajadores que votaron. En esta visita hemos repasado los temas que tenemos en agenda para desarrollar el futuro y valorar especialmente el diálogo del Gobierno con los trabajadores como un actor fundamental de nuestra economía”, aseguró el ministro.



En tanto, el presidente de la CUT expresó la importancia de los acuerdos logrados desde el diálogo tripartito: “Las negociaciones que ha tenido la CUT en los últimos cuatro años ha ido complementando la institucionalidad del salario mínimo. La idea de proyectar un salario vital en el Observatorio de Precios de Costo de la Vida fue un debate que se dio en el Consejo Superior Laboral en el ámbito tripartito”, señaló.



Y respecto al atraso que ha tenido la aprobación del proyecto de reajuste del salario mínimo por la inclusión del Observatorio de Costo de la Vida en el articulado, el presidente de la CUT señaló que: “Creo que si se atrasó, se prolongó, es por una desinformación de los parlamentarios que no entienden de dónde vienen las propuestas. Esta propuesta del Observatorio del Costo de la Vida es una propuesta tripartita en donde estuvo la CPC, el Gobierno y la CUT en el Consejo Superior Laboral”.