Ni vapeadores ni cigarros alternativos: todos son nocivos para la salud

Este sábado 31 de mayo se conmemoró el Día Mundial Sin Tabaco y los expertos refuerzan que no existe ningún producto derivado del tabaco que sea seguro: “Eliminar el hábito es la única forma de prevenir y cuidar la salud”.





Santiago, mayo de 2025.- Aunque en la última década Chile ha registrado una baja en los índices de consumo de tabaco, el país sigue siendo el más fumador de Latinoamérica. A la par, nuevas formas de consumo han ganado terreno, como los cigarrillos electrónicos, popularizados especialmente entre jóvenes y adolescentes, alimentando un nuevo foco de preocupación sanitaria.





Según datos de la Asociación de Consumidores Vapeadores de Chile, ya hay más de 350.000 usuarios de vaporizadores en el país. La falta de regulación efectiva en los últimos años permitió su expansión sin controles, dando paso a una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que el uso de estos dispositivos puede tener efectos perjudiciales similares a los del tabaco tradicional.





Frente a este escenario, recientemente entró en vigencia la Ley 21.642, que regula los cigarrillos electrónicos y productos alternativos al tabaco. La normativa prohíbe su venta a menores de 18 años, restringe su uso en espacios cerrados y limita su publicidad, equiparándolos en exigencias a los cigarrillos convencionales.





El Dr. Javier Gárate, cardiólogo y Director Médico de Clínica RedSalud Santiago, valora esta nueva legislación: «La ley promulgada respecto a la prohibición de la venta a menores de 18 años es muy beneficiosa, porque este grupo etario está usando vapeadores con mucha frecuencia. Y eso, la verdad, tiene un efecto acumulativo en el tiempo. El impacto sobre el pulmón y el bienestar pulmonar de un tóxico que ingresa a la vía aérea es muy dañino», sostiene.





Además, advierte que «los vapeadores tienen bastantes efectos nocivos, básicamente por la nicotina y otros agentes como metales pesados, arsénico, zinc, manganeso y, principalmente, acetato de vitamina E. Es interesante porque en Estados Unidos, ya en el año 2020, se empezaron a reportar casos algunos de lesión pulmonar asociados a vapeadores, precisamente por este componente. No son inócuos ni una manera efectiva de dejar el tabaquismo», advierte el profesional de RedSalud.





Mitos que hacen daño





En la misma línea, los llamados cigarros “artesanales” o enrollados a mano tampoco son una opción más saludable. Por el contrario, se ha evidenciado una mayor incidencia de cánceres de laringe, esófago, boca y garganta en quienes los consumen.





El tabaquismo, en todas sus formas, está directamente asociado a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares: aumento de la frecuencia cardíaca y presión arterial, arritmias, problemas vasculares y mayor probabilidad de formación de coágulos sanguíneos.





Otros productos como los cigarros electrónicos también contienen sustancias químicas presentes en los convencionales. Estudios indican que estos dispositivos calientan compuestos que pueden causar daño celular y son considerados potencialmente cancerígenos. A pesar de su apariencia moderna, aún no se conocen con certeza sus efectos a largo plazo.





Este 31 de mayo es una oportunidad para tomar conciencia y reforzar los esfuerzos de prevención. En un contexto donde los productos alternativos se presentan como opciones modernas o menos dañinas, el llamado de los especialistas es claro: no hay tabaco seguro. Dejar de fumar o no empezar sigue siendo la mejor decisión para cuidar la salud.