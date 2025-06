Petlovers natalinos felices con la atención de sus mascotas

• La agrupación “Amigos Fieles” no tiene una historia excenta de dificultades. Siendo liderada por Karen Alvarado y Sarah Anderson, desde febrero de 2008, realiza constantes procesos de esterilización quirúrgica a perros y gatos, beneficiando especialmente a animales sin hogar, poblaciones vulnerables y adultos mayores





A pocos meses de cumplir su segundo año está la concesión de uso gratuito otorgada a la municipalidad de Natales y que hoy permite a la agrupación “Amigos Fieles” atender un creciente número de mascotas, cumpliendo una labor educativa y de control de natalidad que es una prioridad para la administración comunal.



Fue en noviembre del 2023, tras inventariar las instalaciones, que la sociedad protectora de animales ocupó el inmueble fiscal, y mediante donaciones y recursos generados en diversos bazares se adquirieron los materiales para la reparación de las habitaciones. A inicios del siguiente verano ya contaban con una superficie de 300 metros cuadrados lista para recibir a las mascotas y sus dueños.



La agrupación “Amigos Fieles” no tiene una historia excenta de dificultades. Siendo liderada por Karen Alvarado y Sarah Anderson, desde febrero de 2008, realiza constantes procesos de esterilización quirúrgica a perros y gatos, beneficiando especialmente a animales sin hogar, poblaciones vulnerables y adultos mayores.



Carolina Ibarra es médico veterinario, y relató que en 2008 llegó a la ciudad de Puerto Natales siendo, unos años después, contactada por una voluntaria de la agrupación solicitando ayuda para esterilización. “Fue una ayuda puntual que se prolongó a esterilizaciones mensuales, luego acudimos al municipio ofreciendo servicios de educación de tenencia responsable de mascotas a los colegios en forma gratuita y una decena de esterilizaciones a cambio de una subvención mensual”.



Destacó también, que en el 2017 y 2018, junto a la Subdere, se esterilizaron casi dos mil animales, poniendo a disposición el “Centro Veterinario Patagonia” que había creado unos años antes.



Resultados



La primera campaña de vacunación abierta a la comunidad se realizó a inicios de este año en forma gratuita, atendiendo a la fecha a medio centenar de pacientes. Además se verifican 171 esterilizaciones y 285 vacunaciones y la atención de animales en recuperación por diversas patologías, tales como el parvo virus, dermatofitosis (tiña), guardia (infección intestinal), gastroenteritis y abscesos en el establecimiento.













Las cirugías de esterilización se realizan en la clínica privada de la veterinaria Carolina Ibarra ya que el recinto en concesión al municipio no reúne las condiciones para poder realizarlas en el lugar. La especialista señaló que las patologías más graves, tales como el cáncer, están excluidas de este tipo de prestaciones por el momento, y que los animales se mantienen en tratamiento hasta su recuperación para ser puestos después en adopción.



“Queremos, señaló el secretario regional de Bienes Nacionales, Sergio Reyes, ser un aporte a la labor de los municipios de la región, en este caso trabajando junto al municipio de Natales. Las comunas tienen, entre otras tareas, controlar la población canina, incluyendo su tenencia responsable y la esterilización. Los datos aportados por “Amigos Fieles” hablan por sí mismos y ratifican lo positivo de esta alianza que además da un buen uso al inmueble”.





Satisfacción de petlovers





“Me gustan los animales y yo los cuido -señala Héctor Rio- y tengo dos gatitos castrados por Amigos Fieles. Esta ayuda es tremenda porque así no tengo que preocuparme de tener más hijos gatunos, los que ya no podría mantener”.



Por su parte, Sixto Mancilla, heredó mascotas que quedaron a su cuidado cuando su dueña falleció. “Una de ellas estuvo muy enferma durante una semana y hubiese muerto si no fuera por la atención que le brindaron. Para mí fue una ayuda tremenda ya que no tengo recursos como para financiar este tipo de operaciones y el tratamiento”.



Pablo Santibáñez, presidente de la Junta de Vecinos de “Villa Renoval”, agradeció la reciente charla realizada en su localidad con apoyo de Carabineros. “La organización, con apoyo del municipio, permite mejorar el cuidado de los animales y también la desparasitación. Por eso esperamos que puedan hacerse más operativos”.