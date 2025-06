Pierre-Emerick Aubameyang es el máximo asistente de la Ligue 1 para la temporada 2023/2024

El Campeonato de Francia es uno de los campeonatos más fuertes del Viejo Continente. Aquí juegan muchos de los mejores futbolistas. En la Ligue 1, la lucha no es sólo por la victoria final, sino también por los honores individuales. En particular, el título de mejor asistente del torneo. Y al término de la campaña 2023/2024, el prestigioso galardón recayó en Pierre-Emerick Aubameyang. El delantero del Marsella dio 8 asistencias esa temporada. Volviendo a Aubameyang, observamos que el Marsella no brilló en la temporada 2023/2024. El equipo terminó sólo en 8ª posición en la liga francesa. Obviamente, de no ser por el rendimiento del delantero, el club habría estado aún más abajo.

Cabe destacar que era la primera temporada del gabonés en el Marsella. Y enseguida demostró un juego brillante y ofensivo. El traspaso se justificó al 100%. Sin embargo, las partes decidieron no prolongar la colaboración y ese mismo verano el delantero abandonó el equipo.

¿Qué permitió al delantero ganar la carrera de asistencias?

Aubameyang es un jugador que principalmente marca él mismo. Sin embargo, en la campaña 2023/2024 también ha demostrado ser un asistente con clase. Volviendo a Aubameyang y su hazaña, observamos que el delantero consiguió ganar la carrera de asistencias a costa de:

El estilo de juego ofensivo del equipo. En todos los partidos, los jugadores del Marsella tuvieron mucha posesión y crearon ocasiones con regularidad. El arte del pase. Los pases del delantero solían ser precisos y oportunos. Y lo que es más importante: en la primera temporada en el nuevo club consiguió encontrar un lenguaje común con muchos compañeros. Capacidad para tomar decisiones poco convencionales sobre el terreno de juego. Como resultado, el delantero podía dejar perplejos a los defensas con sus acciones.

El delantero ha encajado bien en el equipo y está merecidamente entre los mejores asistentes de la Ligue 1.