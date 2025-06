Proyecta Chile 2050 | Ernesto Sepúlveda | Opinión

acercamos a pasos agigantados a las elecciones presidenciales y parlamentarias, que marcarán el epílogo de la actual administración. Ya vimos al presidente Boric despedirse en su última cuenta pública, aunque se insista en lo de gobernar hasta el último día, es sabido que el inicio de la campaña presidencial marca el final simbólico del gobierno. Como es un clásico de nuestro sistema político, nos estamos llenando de ofertones de campaña, de los más diversos, desde quien ofrece lo que no hizo cuando fue miembro del gabinete, hasta el que sueña nada menos que con el fin de las clases sociales. Se supone que eso era para las republiquetas bananeras, pero no, también en Chilito prenden las promesas sin sentido. Como seguramente mis amables lectores y auditores, están tan hartos como yo de ese ejercicio vacío y estéril, vamos a lo que puede servir de algo. Esta semana fue el encuentro participativo temático de la iniciativa PROYECTA CHILE 2050, efectuado en la capital del país, pero con participación telemática de personas de todo Chile. ¿Pero Qué es eso? Dirán ustedes. En síntesis, es un proyecto surgido al alero de la Fundación Encuentros del Futuro, que organiza cada verano el exitoso Congreso del Futuro. Participa el Senado de la República y Fundación Chile, y convoca todo el conjunto de instituciones de educación superior del país. El propósito de Proyecta Chile 2050 es construir una visión común compartida de Chile, se invita a imaginar, diseñar y sentar bases y acuerdos, para construir el mejor país posible. Se parte de la base de que la democracia es nuestro pilar fundamental, y que todos buscamos alcanzar la prosperidad, pero esta debe contener fundamentos de justicia y equidad. Es una convocatoria amplia y diversa, que se basa en el reconocimiento de nuestra interdependencia. Nadie, ninguna persona, por muy calificado, muy rico o poderoso que sea, puede enfrentar solo los desafíos del futuro.

Proyecta Chile 2050, sale de la esfera tradicional de la academia y de la investigación, y sobre la base de la amplia validación social que tienen las entidades convocantes, pretende construir una verdadera hoja de ruta que sirva de orientación a los gobiernos futuros, independiente de su color político. Proyecta Chile 2050 involucra a todo el ecosistema de Educación Superior + 200 organizaciones + 1300 expertos trabajando en 14 mesas temáticas estratégicas para Chile.

El Objetivo de Proyecta Chile 2050 es crear una hoja de ruta para que Chile tenga una visión común compartida que le permita enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que trae el futuro. Se busca: Desarrollar una estrategia país, Promover el diálogo y la conversación e Instaurar capacidad y cultura de prospectiva nacional.

Objetivos específicos.

Comprender las grandes transformaciones y disrupciones que moldearán el futuro de Chile, y, a partir de ellas, construir un diagnóstico estratégico que recopile datos y evidencia.

Definir cuáles son las nuevas estrategias para abordar el escenario modelado, desde las perspectivas económicas, sociales, ambientales e institucionales.

Abrir espacio para la integración de otras voces que aporten nuevos puntos de vista a la conversación y a la construcción de una visión común compartida

Priorizar las propuestas para traducirlas en objetivos estratégicos claros y alcanzables.

Si bien la iniciativa es liderada en cada área temática por connotados expertos, se contempla la participación de ciudadanos interesados en todo el país. La participación activa de las regiones nos permitirá incidir en aspectos claves de nuestro desarrollo estratégico, en aquellas temáticas que desafían a la sociedad actual, bajo un modelo de colaboración y de intercambio de ideas.

Existen 14 mesas de Trabajo Temáticas: Salud del futuro, Minería y Energía, Política espacial y satelital, Seguridad & IA, Sistemas alimentarios saludables y sostenibles, Futuro forestal sostenible, Desafíos futuros de la ñiñez, Desafíos futuros de la educación, Recursos hídricos del futuro, Algas: una oportunidad para chile, Acuicultura nativa, Territorios y suelos, Trabajos del futuro, Laboratorio de inteligencia artificial, Neuroderechos, Plataformas digitales y metaverso (LIANM)

Durante este mes de junio se desarrollarán entrevistas a los candidatos que competirán en primarias a fines de mes. En tanto en julio se efectuará el Debate Presidencial del Futuro, con participación de las candidaturas que estén en la carrera presidencial. Posteriormente se desarrollará la Mesa de unificación de propuestas, para en el mes de agosto entregar las propuestas a candidaturas presidenciales.

Para salir de la chimuchina que se toma los medios y las redes sociales, y centrarse en un dialogo constructivo y con altura de miras, recomiendo seguir las actividades de Proyecta Chile 2050, y si les llama la atención, no dejen de enviar sus ideas, reflexiones o aportes, a la página https://proyectachile2050.cl/participa/

Aunque reine el desánimo, y miles de temores perturben nuestra tranquilidad, les invito a no perder la serenidad ni la templanza, ser positivos, tener confianza en Chile y su futuro, existen cientos de miles de personas pensando el mañana, proyectando el Chile no de fin de año, ni de marzo de 2026, sino el Chile de 2050. El Chile que construiremos no para nosotros sino para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, lunes 9 de junio de 2025.-