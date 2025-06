Se realiza en Puerto Natales el 14° Encuentro nacional Coordinadores de Pasos Fronterizos

El Delegado Presidencial Regional (DPR) de Magallanes y la Antártica Chilena, José Ruiz Pivcevic,

dio por iniciado el 14° Encuentro Nacional de Coordinadores de Complejos Fronterizos del país,

que se lleva a cabo en estos días en la ciudad de Puerto de Natales.



La instancia, organizada por la Unidad de Pasos Fronterizos (UPF) entidad dependiente del

Ministerio del Interior, busca compartir experiencias, coordinar el trabajo en la frontera y

establecer objetivos de cara al 2025-2026. Estos encuentros se vienen organizando en distintas

regiones desde hace tres años. Es así como Arica y Parinacota, Coquimbo y Los Lagos, han sido

anfitriones de estas reuniones de trabajo en años anteriores.

La cita contempla la visita a los complejos de Dorotea, Casas Viejas, Rio Don Guillermo e

Integración Austral. En terreno, los 26 coordinadores y coordinadoras han podido conocer el

funcionamiento de los complejos fronterizos de la región.

Al respecto, el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz, señaló que “como región anfitriona, nos

enorgullece recibir a los coordinadores de complejos fronterizos de todo el país en este encuentro

nacional. Magallanes es una zona clave para la integración y el resguardo fronterizo, y este tipo de

instancias nos permiten compartir experiencias, fortalecer capacidades y seguir construyendo una

gestión más eficiente y humana en nuestros pasos. Aprovecho esta oportunidad para relevar y

agradecer profundamente el trabajo que realizan día a día los funcionarios que operan en nuestras

fronteras, muchas veces en condiciones extremas, garantizando el funcionamiento seguro,

ordenado y digno de estos espacios fundamentales para nuestro país”.



Por su parte, el Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz, subrayó la

importancia estratégica de los complejos fronterizos como primera imagen país para quienes

ingresan al territorio nacional. En este contexto, enfatizó que ofrecer un servicio de calidad, con

infraestructura adecuada y pertinente al entorno, no solo es una necesidad operativa, sino

también un compromiso con la proyección internacional de Chile.

“Antes de asumir como delegado, en el segundo periodo de la presidenta Bachelet me desempeñé

como coordinador de los complejos fronterizos de la provincia de Última Esperanza, experiencia

que me permitió conocer en profundidad los procedimientos, el funcionamiento y la

administración de estos recintos claves para el desarrollo y la seguridad fronteriza”, agregó Ruiz.



Para el Jefe de la Unidad de Pasos Fronterizos, Eduardo Núñez, este encuentro es especial porque

es el último del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, periodo el cual se destaca el trabajo y la

participación de las diferentes instituciones que velan por el buen funcionamiento de los

complejos fronterizos del país como Carabineros, SAG, Aduanas, Bienes Nacionales, Vialidad,

Difrol, entre otras instituciones.

“Primero, quiero agradecer a los coordinadores y coordinadoras que día a día realizan sus

funciones en frontera y también a los funcionarios y funcionarias que trabajan en el nivel central

en la Unidad de Pasos Fronterizos, que asesoran y coordinan todas las acciones que las regiones

necesiten. Nosotros como Unidad a cargo de los complejos hemos realizado un trabajo de

mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios, mejorando las condiciones de

habitabilidad en sus lugares de trabajo, pero también hemos tenido grandes avances en la

construcción y mejoramiento de la infraestructura en la frontera donde destaco la construcción

del nuevo complejo Pichachén en la región del Biobío que lleva un 44% de avance”, puntualizó

Nuñez.

En tanto, el General de Carabineros Manuel Cifuentes, Jefe de Frontera y Servicios Especializados,

agradeció la invitación que resulta ser muy valiosa para la institución debido a que Carabineros

tiene cerca de 140 cuarteles que tienen categoría de frontera. “En este momento nos

encontramos trabajando en un plan maestro que consiste en ceder terrenos fiscales para mejorar

la habitabilidad de los funcionarios pero también para la construcción de nuevos complejos

fronterizos”, enfatizó.



Al encuentro que finaliza este viernes, se encuentra participando José Antonio Cambronero,

Director del Programa Eurofront, programa de cooperación entre la Unión Europea y América

Latina que contribuye a la seguridad, el desarrollo integral y la protección de los derechos

humanos a nivel nacional y regional. Esta alianza entre Eurofront y la Unidad de Pasos Fronterizos

viene de 2024 y posterior a un proceso de gestión internacional iniciado en 2022, el Estado de

Chile es oficialmente incorporado a este Programa, coordinándose un trabajo conjunto que se

formaliza a través de la firma del Convenio Institucional. “A través de Eurofront la Unión Europea

apoya la gestión que se está realizando en los distintos países para apoyar la gestión de las

fronteras y este encuentro nos ha permitido conocer cuál es la realidad de los pasos fronterizos en

la región magallánica, conocer sus problemáticas, su labor y ver su extraordinario trabajo en

condiciones climáticas complicadas” puntualizó Cambronero.