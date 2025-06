Se realizó la 3° fecha del III Ranking Municipal de Tenis de Mesa y II Ranking Municipal de Tenis de Mesa Paralímpico

Tercera fecha del Ranking Municipal de Tenis de Mesa se desarrolló este fin de semana, destacando por creciente participación.

Punta Arenas, 23 de junio 2025 – El pasado sábado 22 de junio se desarrolló con gran éxito y record de participación, la tercera fecha del III Ranking Municipal de Tenis de Mesa, evento que también cuenta con su segunda edición en modalidad paralímpica, marcando un hito en nuestra comuna. La competencia, organizada por la Fundación Municipal de Deportes, se llevó a cabo en el gimnasio municipal Cerro de la Cruz, congregando a un número cada vez más creciente de tenimesistas de distintas edades y categorías.

La liga, que ha suscitado amplio interés en la comunidad, cuenta con un total record de inscritos hasta la fecha, con 100 inscritos, divididos entre la modalidad convencional y paralímpica, damas y varones, en sus diversas categorías.

Esta tercera fecha, cierra el primer semestre de una exitosa liga que ha permitido a tenimesistas de todas las edades, compartir experiencias y medirse con sus pares en esperadas jornadas cargadas de competitividad y entusiasmo.

Este torneo, que busca masificar la práctica del tenis de mesa en la comuna, se ha consolidado como un espacio inclusivo y de desarrollo deportivo. La incorporación este año de las categorías Sub 17 y Todo Competidor en la modalidad convencional, ha permitido ampliar la participación y sumar nuevos talentos locales. Asimismo, la modalidad paralímpica sigue posicionándose como un pilar fundamental para el deporte en la comuna.

Contando una vez más con el apoyo técnico del destacado profesor José Luis Maldonado, la jornada se extendió de 11:00 a 21:00 horas, una extensión que ha sido consecuencia del creciente interés por parte de los tenimesistas locales y la adición de nuevas categorías de competencia.

Los deportistas, tanto convencionales como paralímpicos, jugaron en un ambiente de sana competencia y deportividad durante todo el día domingo, mientras un público entusiasta, conformado por familiares y amigos de los competidores, además de aficionados al deporte de las paletas, se mantuvieron expectantes a los resultados de cada partido.

Cabe destacar que tanto la modalidad convencional como paralímpica, se desarrollan de acuerdo a las reglamentaciones oficiales de la disciplina. Así, destaca que la competición paralímpica es una liga desarrollada conforme a los estándares de la Federación Internacional de Deportes para Personas con Discapacidad, permitiendo a los tenimesistas locales participar de un evento con los más altos estándares competitivos.

El alcalde de la comuna, Claudio Radonich, manifestó: “Por tercer año estamos en esta liga, y también por segundo año en el tenis de mesa paralímpico. Aquí hay una convicción, este es el único campeonato de la disciplina que hay en nuestra región de manera permanente con modalidad paralímpica y esto ha significado que distintos niños y niñas tengan una opción permanente de practicar este lindo deporte.”

Sobre la continuidad de esta liga y sus fechas restantes, señaló: “Ahora por las vacaciones paramos, pero tenemos tres fechas más durante el segundo semestre para que las personas que quieran participar de la liga de tenis de mesa, tanto convencional como paralímpica, se puedan inscribir y participar en las restantes fechas.”

Por su parte, Jonathan Mansilla, Director Ejecutivo de la Fundación Municipal de Deportes, se refirió a la excelente acogida que ha tenido la liga. “Esta tercera fecha marca el cierre de la primera etapa de esta liga, consolidando el trabajo realizado durante todo el primer semestre. Nos pone muy contentos ver cómo, tanto en la modalidad convencional como en la paralímpica, hemos alcanzado una participación tan alta de deportistas, en una liga que sigue creciendo. Esto refleja el impacto positivo de esta iniciativa en la comunidad y su contribución al desarrollo del tenis de mesa en nuestra comuna.”, expresó Mansilla, agregando que “Hace parte de la visión del Directorio de la Fundación promover y dar relevancia a este tipo de competencias, que se extienda a la mayor cantidad posible de deportistas convencionales y paralímpicos. Por ello, recordarles que el segundo semestre traerá tres fechas adicionales, en la que los deportistas aún pueden inscribirse y participar”.

Resultados de la segunda fecha por categoría:

En esta tercera jornada de competencia, destacaron los primeros lugares de competencia, con los siguientes resultados por categoría:

Modalidad Convencional:

Sub 9

Francisca Maldonado Juliam Sobarzo Ignacio Ovando Maximiliano Ortiz

Sub 11

Diego Montecinos Pía Huanchur Leonor Barraza Benjamín Vásquez

Sub 14 Damas

Paula Montecinos Pía Ortiz María Ignacia Bugueño Antonella Torres

Sub 14 Varones

Vicente Torres Franco Vera Simón Omaña Martín Oyarzún

Sub 17

Matías Tabilo Joaquín Vera Nicolás Saldrigas Maximiliano Montecinos

Todo Competidor

Joaquín Soto Maikol Scheffert Daniel Aro Gabriel Ravena

Modalidad Paralímpica:

PTT Iniciante

Nicol Muñoz Antonio Villegas Mauricio Vera Camila Lara

PTT Intermedio

Camila Becerra Javiera Córdova Adam García Jorge Cárcamo

Los ganadores de cada categoría participaron en la ceremonia de premiación realizada al cierre de las categorías de la tercera fecha, donde se reconoció el esfuerzo, la dedicación y los logros alcanzados por los deportistas a lo largo de la jornada.

Invitación a sumarse a las próximas fechas de la liga.

Este Ranking Municipal, seguirá desarrollándose a lo largo de lo que resta del año 2025, con tres encuentros más, que permitirá tanto a nuevos competidores como a participantes ya inscritos, continuar sumando puntos para el ranking anual. Las fechas programadas para estas próximas competencias son:

4ª Fecha: 24 de agosto.

5ª Fecha: 28 de septiembre.

6ª Fecha: 26 de octubre.

Las categorías que se disputan en la liga, en modalidad convencional, contemplan Sub 9 damas y varones, Sub 11 damas y varones, Sub 14 damas y varones, Sub 17 damas y varones y Todo Competidor, mientras que en modalidad paralímpica se contempla los niveles Iniciación e Intermedio.

La invitación a inscribirse a las próximas fechas en modalidad convencional es para todos los deportistas desde los 7 años en adelante, y en modalidad paralímpica sin restricción de edad. Las inscripciones se pueden realizar directamente a través de la casilla de correo electrónico reservas@fundepuq.cl.

La inscripción para los competidores a las fechas que restan en el año, será nuevamente gratuita para todos los participantes.

Para más información y actualizaciones sobre nuestras actividades, pueden seguirnos en nuestras redes sociales @Fundepuq o visitar nuestra página web oficial www.fundepuq.cl.