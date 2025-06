Seminario de Mujeres Marinas de Magallanes: relatos con equidad en el maritorio



El mar es habitado, protegido y sentido por mujeres científicas, pescadoras, artistas, funcionarias públicas y muchas más. En un esfuerzo por visibilizar que las mujeres sí son parte del maritorio, se celebró el primer seminario de la Comunidad de Mujeres Marinas de Magallanes.

Punta Arenas, junio de 2025. Este martes 24 de junio se desarrolló en el Teatro Municipal de Punta Arenas, el Primer Seminario de la Comunidad de Mujeres Marinas de Magallanes y WCS Chile, denominado «Relatos Marinos, voces de mujeres de Magallanes», una instancia que buscaba inspirar y visibilizar el rol de las mujeres en el maritorio de la región.

La comunidad, formada a fines de 2023, ha comprendido la importancia de visibilizar el rol de las mujeres en un espacio, que en el imaginario colectivo siempre se ha vinculado con hombres, aunque en la práctica, hay un importante porcentaje de mujeres que trabajan en el mar.

“Aún persisten brechas significativas que limitan la plena participación, el reconocimiento y el acceso equitativo de las mujeres a espacios de toma de decisión. Por eso, creemos profundamente en la importancia de crear instancias como estas, que no solo honran sus voces, sino que también inspiran a las nuevas generaciones. Que crezcan escuchando estas historias, sintiéndose parte, es clave para navegar hacia un maritorio más justo, consciente y verdaderamente inclusivo”, comentó Belén Guarda, project manager de la dirección científica de WCS Chile.

Seis mujeres de esta red inspiraron a la audiencia con sus historias de resiliencia y liderazgo en el mundo marino. Teresita Nancul, dirigente de la pesca artesanal de la región; Rosa Paillacar artesana ligada al mar; Andrea Monge, ingeniera en alimento de una planta pesquera; María Paillacar, pescadora artesanal; Noelia Barría, estudiante de enseñanza media, parte de una familia de pescadores y Belén Betancourt, buza deportiva, contaron breves, pero poderosos relatos sobre momentos particulares de sus vidas, cuyo común escenario fue el mar y los obstáculos que han tenido que enfrentar.



“Esta experiencia ha sido fantástica. He tenido la oportunidad de compartir con chicas de la comunidad, de distintos lugares de la región. Ha sido un momento para tomar decisiones, atreverse a ser parte de este seminario como relatora, a hacer algo distinto a lo que hacemos cotidianamente”, comentó Andrea Monge, que llegó desde Porvenir.

El seminario contó con la participación de la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz, quien también se sumó a las relatoras, con una historia de su niñez, relacionada con el mar y a su paso por la Isla Grande de Chiloé.

Por otra parte, la Seremi de Ciencia de la Macrozona Austral, Verónica Vallejos, invitada al seminario, realizó una reflexión sobre la iniciativa. “Me voy muy inspirada. Cada uno de los seis relatos fue distinto, y no solo tuvieron en común el mar, sino la emoción. Esta vinculación con el mar no es solo práctica, sino también emocional”, comentó.

Certificación en técnicas de comunicación

21 mujeres de la comunidad, además, fueron reconocidas por haber concluido un curso de storytelling, que les permitió adquirir técnicas de comunicación, para contar historias con impacto, lo que justamente las preparó para ser relatoras en este seminario.