157 pensionados de leyes reparatorias mayores de 82 años ya pueden postular a la PGU

Producto de la Reforma de Pensiones, quienes cuentan con una pensión Rettig, Valech, de exonerados o de Gracia, y además tienen 82 años o más, ya pueden acceder al beneficio de la PGU.

Para postular, es importante que cuenten con el Registro Social de Hogares y pueden hacer una solicitud en el IPS y su red ChileAtiende, para ver si cumplen los requisitos.

Punta Arenas, 31 de julio de 2025.- Esta mañana, las autoridades del Trabajo y Previsión Social de la región hicieron un llamado a las y los pensionados de leyes reparatorias mayores de 82 años cumplidos a septiembre próximo, quienes ya pueden ingresar su solicitud de postulación a la Pensión Garantizada Universal (PGU) para empezar a recibir sus pagos a partir de dicho mes.

Esto, debido a que la reciente Ley de Reforma de Pensiones les permite ahora obtener el beneficio, al que solo podían optar antes en condiciones muy excepcionales. Una vez ingresada la solicitud, se evalúan los requisitos básicos, como no pertenecer al 10% más rico de la población en el Registro Social de Hogares, entre otros, y, cumplido con ello, se concede la PGU.

Así lo señaló la seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, Jessica Bengoa Mayorga, explicando que “es importante comunicar a nuestra comunidad respecto al proceso que ya se inició. Nuestra Reforma de Pensiones va avanzando en distintas materias y una de ellas tiene que ver con que, hoy día, nuestra PGU va a ser accesible también para quienes sean beneficiarios de leyes reparatorias, como leyes Valech, Rettig, exonerados políticos y pensiones de gracia también. Por tanto, es importante comunicar que quienes tengan 82 años o más cumplidos en septiembre pueden postular, cumpliendo los requisitos para ellos y acceder a este beneficio estatal”.

Según expusieron las autoridades, actualmente, en Magallanes son 157 las personas que, según los registros del Instituto de Previsión Social (IPS) son pensionados de estas leyes y tendrían la edad para acceder a la PGU. A ellos está dirigido este llamado.

En palabras de la directora regional del IPS, Gloria Marín Sepúlveda, “los requisitos son: no pertenecer al 10% de la población con mayores ingresos, tener el registro social de hogares, tener permanencia en el país. Pero esta invitación, en particular, tiene que ver con una modificación que hace la Reforma de Pensiones que incluye a todas las personas que son objetos de leyes reparatorias. Los primeros van a ser las personas mayores de 82 años. Es importante decirles a ellos que no van a perder su pensión reparatoria por solicitar la PGU. Eso es lo primero, decir que estos $250.000 se suman a su pensión. También es importante tener actualizado el Registro Social de Hogares, pero nuestro principal llamado es a la población, ya que en este momento tenemos 157 personas que cumplen con los requisitos para poder acceder a la PGU y la cantidad de postulaciones hasta ahora ha sido bastante baja, por eso estamos reiterando esto”.

La autoridad recordó que la PGU es un beneficio muy esperado por estos pensionados y, por tanto, el llamado es para que postulen todas las personas que corresponden y así no lo pierdan.

Así lo señaló Lidia Prieto, coordinadora del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), quien informó que como parte del programa Prais, son alrededor de 200 las personas que comenzarán a recibir la PGU próximamente: “Hacemos el llamado a los usuarios a inscribirse, acercarse, a informarse, ya sea, acá en IPS y también en nuestra institución, donde podremos orientarlos para que puedan hacer su postulación. Y, efectivamente, esta es una ayuda adicional a la que ellos ya reciben, por tanto, no se pierde ningún beneficio previo”, recalcó.

Por su parte, Manuel Aguilante, pensionado de leyes reparatorias, señaló que “es importante este llamado para la inscripción de todos los que cumplen 82 años este año y la invitación a los hijos y nietos que ayuden a sus mayores a hacer este trámite, ya que, teniendo los conocimientos de manejarse por internet, la postulación es muy fácil. Si no, también se puede hacer la consulta aquí en el IPS o también en el PRAIS. Lo importante es que sepan que este es un beneficio nuevo. Tantos años luchamos por tener un beneficio como este y se logró con este gobierno y es un beneficio adicional a lo que ya teníamos”.

Las autoridades del IPS y de la seremi del Trabajo continuarán con la difusión de esta postulación a quienes todavía no realizan su solicitud, recalcando la importancia de consultar en caso de dudas, ya sea a través de los sitios web: www.ips.gob.cl o www.chileatiende.cl, a través de videoatención; también mediante el canal telefónico 101 y en las sucursales presenciales de IPS – ChileAtiende de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams.