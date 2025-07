Autoridades Regionales y del Sector Salud conmemoraron segundo aniversario del Depósito de Vacunas e Inmunoglobulinas (DVI) y reforzaron llamado a vacunarse

Se recordó que la campaña contra la Influenza se extendió a toda la población a partir del 01 de julio

En el marco de la conmemoración del segundo aniversario del Depósito de Vacunas e Inmunoglobulinas (DVI) de la Secretaria Regional Ministerial de Salud, las autoridades regionales y del sector recordaron la vigencia de la Campaña de Vacunación contra la Influenza y la importancia de acceder a esta protección en la época invernal, así como también la administración del anticuerpo monoclonal, Niservimab, contra el virus sincicial en recién nacidos y lactantes.

El Delegado Regional Presidencial, José Ruiz, encabezó esta visita al DVI junto a la Seremi de Salud, Francisca Sanfuentes, la Directora del Servicio de Salud, Verónica Yáñez, Jacqueline Barría del área salud de la Cormupa y referentes técnicos que fueron claves para concretar el proyecto de este Depósito.

La Directora Técnica del DVI, Janet Vrsalovic, explicó la importancia de esta infraestructura y el aporte que ha traído consigo en materia de autonomía, el contar con una cámara de frío que triplica la capacidad, pudiendo resguardar al mismo tiempo vacunas de diversas campañas públicas de salud como Influenza o Escolar. Las autoridades pudieron ingresar a este depósito y conocer su funcionamiento.

El Delegado José Ruiz manifestó que “ya son 2 años de esta ampliación del depósito de vacunas que triplicó prácticamente su capacidad de 7 a 21 metros cuadrados y eso la verdad en una región como la nuestra donde cuesta tanto y hay que planificar los traslados de las vacunas nos da mucho mayor autonomía, tanto en su recepción, almacenamiento y distribución”.

Agregó que seguimos en invierno y con el retorno a clases también aumenta la circulación de los virus “así que queremos aprovechar este momento para hacer el llamado a vacunarse. Vamos muy bien en la región con una cobertura un 77 % de influenza y también quiero reconocer la inmunización contra el virus sincicial, que fue una política implementada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, medida pionera en Latinoamérica, la cual va en un 92 % de cobertura”

La Seremi de Salud, Francisca Sanfuentes, junto con relevar este nuevo aniversario del DVI, reconoció “el excelente trabajo que realiza nuestro equipo y los equipos de toda la red en inmunización y también considerando que estamos todavía en plena campaña de invierno y de vacunación, quiero recordar a las personas que aún no se han protegido contra la influenza, que concurran a vacunarse ya que se espera una mayor presencia de virus respiratorios: sincicial, de influenza y de otros virus, con el retorno a clases”

Y es por eso, indicó, “reforzamos el llamado a vacunarse a las personas, tanto de los grupos objetivos, que no se han vacunado, por ejemplo, los niños y niñas de 6 meses a 5 años o las personas mayores, que aún están a tiempo para protegerse ante este nuevo aumento de virus que tendremos en el segundo semestre”.

La Autoridad acotó que desde el primero de julio la vacunación está abierta a todas las personas, independiente de su grupo de edad y de los grupos de riesgo. A su vez, que se cuenta con vacunación domiciliaria, dirigido a personas con movilidad reducida y sus grupos familiares. Quienes requieran este servicio pueden solicitarlo al correo extramural1.salud@cormupa.cl.

Por su parte, la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, en contexto del trabajo realizado, destacó el trabajo realizado por SEREMI y su equipo, junto a toda la Red Asistencial, a fin de garantizar y facilitar el acceso de la población a la vacunación. “En esta instancia, también queremos reforzar la vacunación de los grupos objetivos, así como de toda la población, pero particularmente de aquellos grupos que no se han acercado a vacunarse contra la influenza, particularmente niños menores que necesitan también un refuerzo, es decir una segunda dosis dentro del primer año de vacunación contra esta enfermedad y esto es importante, porque nosotros necesitamos aumentar nuestras coberturas que si bien son buenas y estamos en un 77% de cobertura en vacunación anti influenza, tenemos que ir aumentando en términos de poder tener una inmunización generalizada en nuestra población y así, también bajar la carga asistencial que tenemos en nuestros establecimientos”, indicó la autoridad de salud.

Agregando que, “es importante señalar que actualmente nuestra Red se encuentra preparada para recibir el aumento de demanda que prevemos se va a visualizar las próximas semanas, considerando el retorno de los niños y niñas a los establecimientos educacionales, lo que promueve también la proliferación de virus respiratorios”, puntualizó Verónica Yáñez.

Depósito De Vacunas E Inmunoglobulinas

Desde su inauguración el 2023, el DVI se ha constituido en el pilar estratégico en la gestión logística de las campañas de vacunación e inmunización en la región. Su puesta en marcha ha permitido fortalecer los procesos de recepción, almacenamiento y distribución de vacunas e insumos hacia los distintos establecimientos de salud del territorio.

La enfermera Janet Vrsalovic como directora técnica del Depósito de Vacunas e Inmunoglobulinas, explicó que esta cámara de 21 metros cuadrados permite a la Autoridad Sanitaria almacenar simultáneamente más de 200 mil dosis.

“Tenemos un gran almacenamiento, tenemos vacunas programáticas como hexavalentes, sarampión, rubéola. Tenemos todas las que son de urgencia como las dosis de vacuna antitetánica, antirrábica, y por supuesto también tenemos los anticuerpos monoclonales (Nirsevimab) y todo lo que es COVID y nuestra estrella de invierno, que es la vacuna influenza, de las cuales llevamos aproximadamente 80.000 dosis ya recibidas en la región. A la fecha durante este año, hemos resguardado en la cámara de frío una cifra de 120 mil dosis de distintas vacunas”.

Cabe señalar que el DVI ha garantizado la continuidad del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) en una región extensa y con condiciones climáticas y geográficas exigentes. Esta instalación permite que miles de dosis de vacunas —tanto programáticas como extraordinarias, como las de COVID-19 o influenza— lleguen oportunamente a la población, asegurando el riguroso cumplimiento de la cadena de frío y los estándares de calidad en la recepción, almacenamiento y distribución exigidos por el Ministerio de Salud.