Avances en la Ley Integral: El Estado implementa un innovador sistema para ofrecer respuestas más efectivas y coordinadas ante la violencia de género

El Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género impactará en más de 80 mil mujeres que viven violencia de género y son atendidas por SernamEG, cifra que aumentará cuando el sistema esté en total operación.

Con esto, el Estado da un paso significativo en el uso de tecnologías a favor de atenciones más integrales y oportunas para abordar la violencia contra las mujeres.

Este martes 17 de junio se cumple un año de la promulgación de la Ley Integral, y en este contexto, el Ministerio de la Mujer lanzó el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, que comenzará con la firma de convenios entre instituciones estatales y los 15 municipios donde se realizará la puesta en marcha de este sistema de interoperabilidad, que se proyecta poner en funcionamiento al mes de octubre de este año. De esta forma, por primera vez, las instituciones estatales conectarán sus sistemas tecnológicos para una acción más eficaz frente a casos de violencia contra las mujeres.

Este nuevo sistema permitirá, por primera vez, que las instituciones que abordan situaciones de violencia de género -como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad, las policías, SernamEG, municipios, entre otras- compartan información de forma automática, creando una ficha única para brindar una atención más rápida y coordinada. Esto permitirá a las instituciones públicas hacer seguimiento de los casos, verificar la permanencia de las víctimas en programas de apoyo, generar alertas oportunas en caso de abandono y tener una visión unificada de las evaluaciones de riesgo.

“Esta es una política de Estado que busca dar un giro en la estrategia que hemos tenido en cuanto a violencia contra las mujeres, para avanzar hacia la prevención, la detección temprana y la acción eficaz”, indicó la ministra Orellana y agregó: “Este sistema busca atender de mejor forma a las mujeres, para preguntarles menos veces qué fue lo que pasó. Así, su objetivo es revictimizar menos, actuar más y desarrollar respuestas coordinadas entre las distintas instituciones. Quiero agradecer profundamente a la Corte Suprema, a través de la ministra Gloria Ana Chevesich, al Ministerio Público, también a Carabineros de Chile, y por supuesto a los alcaldes y alcaldesas que van a ser parte de las comunas pioneras de implementación”.

Por su parte, la directora nacional de SernamEG, Priscilla Carrasco, señaló que «Como SernamEG entendemos que la violencia de género es una problemática compleja que requiere respuestas integrales y coordinadas. Hoy damos un paso importante en ese camino a través de un sistema moderno, autónomo y conectado, que permitirá gestionar mejor la información y agilizar el trabajo entre todas las áreas del SernamEG. Esto significa respuestas más rápidas, mayor coordinación y un acompañamiento más oportuno y eficaz para cada mujer que acude a nuestro servicio».

“Gracias a este avance, las instituciones del Estado podrán actuar de manera más rápida, articulada y eficiente ante situaciones de violencia de género. La incorporación de tecnología no solo mejora la calidad de las atenciones, sino que también refuerza la prevención y protección de las mujeres. Este sistema es una herramienta concreta para cerrar las brechas en la respuesta estatal y representa un compromiso real con una vida libre de violencia para todas las mujeres del país”, señaló la ministra Aisén Etcheverry.

Por su parte, la alcaldesa de la comuna de Valparaíso, Camila Nieto, indicó: “El Estado tiene que estar a disposición de erradicar todos los tipos de violencia en contra de las mujeres, es por eso que celebramos este Sistema Integral que nos va a permitir coordinadamente, como Estado, dar una respuesta y sobre todo contención a las mujeres que son víctimas de las diversas formas de violencia en la comuna de Valparaíso”.

Finalmente, el alcalde de la comuna de Ñuñoa, Sebastián Sichel, sostuvo que “estas son políticas de Estado porque enfrentamos un desafío de gran magnitud: avanzar con mayor rapidez ante la urgente demanda de protección por parte de las mujeres. Así, debemos simplificar el Estado para que las mujeres tengan una ventanilla de atención y un sistema único que no las revictimice, que les ofrezca respuestas claras, coordinadas y accesibles. También es clave integrar la información actualmente dispersa en distintas instituciones, para facilitar la investigación, el diagnóstico y el diseño de políticas públicas eficaces. Pero, sobre todo, el mayor compromiso debe estar en asegurar una protección temprana y efectiva para quienes sufren violencia”.

Además del sistema Integrado, la Ley Integral instruye la creación de una Comisión de Articulación Interinstitucional (CAI) para asegurar que todas las instituciones trabajen de forma coordinada y efectiva; generando un sistema de alertas para prevenir casos de violencia.

Puesta en marcha

La implementación de este Sistema Integrado comenzará este 2025 en 15 comunas, las que fueron seleccionadas en base a criterios de representatividad territorial, presencia del programa Violencia Contra las Mujeres de SernamEG y experiencia en el uso del sistema SGP.

Se trata de las comunas de Coquimbo, Ovalle, Curicó, Cauquenes, Chiguayante, Talcahuano y Valdivia. En una segunda etapa, este mismo año se implementará en Colina, Santiago, Ñuñoa, San Felipe, Valparaíso, Viña del Mar, San Carlos, Alto Hospicio.

¿Cómo impacta en lo concreto este sistema en la vida de las mujeres?

En pleno funcionamiento, el Sistema Integrado impactará en más de 80 mil mujeres que sufren violencia de género y son atendidas por SernamEG, además de quienes ingresan por otras instituciones.

Mujeres que viven violencia no tendrán que contar su historia en múltiples instancias.

Con esta nueva plataforma, cuando una mujer llegue a una institución del Estado para pedir ayuda, ya no tendrá que contar su historia una y otra vez. Gracias a este sistema, que conecta automáticamente a las distintas instituciones, toda la información relevante estará disponible en una ficha única, evitando a las personas revivir episodios dolorosos cada vez que buscan apoyo. Actualmente, esa información no se comparte entre instituciones, ni entre distintas oficinas del mismo organismo, lo que obliga a las mujeres que viven violencia a repetir su relato o incluso llevar documentos físicos consigo.

Se levantarán alteras tempranas para prevenir y detener situaciones de violencia.

Hoy, distintas instituciones pueden estar observando señales preocupantes de forma aislada. Por ejemplo, una mujer que deja de asistir a sus sesiones psicológicas, que no se presenta a reuniones con su abogado, o que llama reiteradamente a una línea de apoyo sin iniciar una denuncia formal, puede estar atravesando una situación grave que no se detecta a tiempo simplemente porque la información no se cruza entre organismos. Con el sistema Integrado, estos antecedentes se podrán vincular automáticamente. Así, el Estado tendrá la capacidad de detectar patrones de riesgo, activar alertas tempranas y coordinar una respuesta oportuna antes de que la violencia escale. Esto representa un cambio fundamental respecto a la fragmentación actual, donde la falta de conexión entre instituciones impide ver el panorama completo.

Se cruzará información que manejan instituciones del Estado para entender mejor la naturaleza de cada caso.

Gracias a la interconexión entre instituciones, el nuevo sistema permitirá tener una visión completa y actualizada de cada situación. Por ejemplo, si una mujer ha llamado varias veces a una línea de ayuda, ha ingresado al sistema de salud por lesiones y tiene una denuncia previa en Carabineros, esa información podrá cruzarse para entender el patrón de riesgo que llevó a esa situación y activar una respuesta ajustada a su realidad. Además, en casos graves —como un posible femicidio— el sistema permitirá revisar si hubo llamados previos, denuncias anteriores, medidas de protección o abandonos de programas de apoyo. Esto permitirá entender qué pasó, si hubo señales que no fueron atendidas y dónde falló la respuesta del Estado.

Permitirá mejorar las políticas actuales y diseñar nuevas estrategias más efectivas para detener la violencia en el futuro.

Al reunir información estadística precisa, actualizada y centralizada, el sistema permitirá analizar en profundidad cómo están funcionando las medidas de prevención, protección, sanción y erradicación de la violencia de género en todo el país. Esto representa un cambio fundamental, ya que las decisiones de política pública para abordar la violencia ya no se basarán en percepciones o datos incompletos, sino en evidencia concreta. Así, será posible identificar qué estrategias están dando resultados, dónde hay brechas en la atención, qué intervenciones deben fortalecerse y cómo distribuir mejor los recursos.

Magallanes: avances concretos a un año de la Ley Integral

En la región de Magallanes, este primer año de implementación de la Ley Integral se ha traducido en avances para fortalecer la respuesta del Estado frente a la violencia de género. Entre ellos, destaca la apertura del primer Centro de Atención Especializada en Violencia de Género en Punta Arenas, la implementación del Programa de Prevención de Violencias en la comuna de Porvenir y las adecuaciones realizadas junto a la SEREMI de Educación y la SEREMI de Salud para abordar esta problemática en contextos educativos y sanitarios. Asimismo, se ha iniciado un proceso de ampliación del enfoque, pasando de la atención exclusiva de violencia intrafamiliar a un abordaje integral de la violencia de género.

«En Magallanes la Ley Integral nos ha permitido no solo mejorar la respuesta institucional, sino también expandir la mirada con la que abordamos la violencia. Hoy estamos construyendo herramientas concretas que nos permiten llegar a más mujeres, en más territorios, con mejores condiciones. Estamos comprometidas con avanzar hacia un sistema que proteja, acompañe y repare», puntualizó la SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando.