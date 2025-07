Cuando se olvida el ayer | Andro Mimica, SEREMI DE Gobierno de Magallanes

Es indesmentible que uno de los principales dolores de cabeza que hemos tenido que resistir ha sido el deterioro y falta de buses en el transporte público de Punta Arenas. Reclamos justos de vecinas y vecinos, estudiantes perjudicados y personas mayores teniendo complicaciones para incluso llegar hasta los centros asistenciales.

Lo hemos dicho claramente y lo reiteramos en esta columna. Jamás hemos intentando moderar nuestra opinión sobre el sistema y su funcionamiento, pero no sólo podíamos quedarnos en el lamento. Somos Gobierno, para lo bueno y para lo malo, y es ahí donde nos hacemos presente y buscamos soluciones concretar, que cuestan y demoran, pero si llegan.

El día viernes de la semana pasada, frente a las uniones comunales de juntas de vecinos y adultos mayores, hicimos la entrega de 10 nuevos buses que se suman a la flota en los recorridos por las calles de la capital regional. Esta adición forma parte del plan de recuperación, lo que nos permite proyectar una flota total de 60 unidades operativas en la ciudad en el corto plazo.

Los buses cuentan con el denominado estándar Red y cumplen con la norma de emisiones Euro V. En cuanto a espacio, tiene capacidad para 23 pasajeros sentados y 16 pasajeros de pie es decir 39 pasajeros en total. Tiene 1 asientos abatible, 1 asientos doble y 2 asientos preferentes.

Pero es la respuesta más inmediata.

Nuestro Gobierno, pensando en un horizonte futuro, ha trabajado con el GORE para la llegada de 100 nuevos buses eléctricos a la ciudad, brindando una respuesta integral desde el punto de vista de las necesidades de la ciudadanía y también ayudando al cuidado del medio ambiente.

EL proyecto sigue avanzando, con tiempos y plazos para su licitación, buscando entrar a Contraloría durante este tercer trimestre y publicar las bases para finales del 2025.

Revolucionar el transporte público, haciendo de un servicio más eficiente y que también ayude a que vayamos dejando los autos en nuestras casas, descongestionando las calles y bajando los tiempos respuesta y llegadas a los puntos de destino.

Hoy, cuando vemos voces como las del diputado regional, Christian Matheson, levantando críticas, a veces hay que recordar del cómo y por qué llegamos a esto, cómo se gesta esta historia. El Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, bajo el mandato en el Ministerio de Transporte de la militante de Evopoli, Gloria Hutt, realizó el peor contrato que se podía tener, bajando la cantidad de buses para una ciudad que se expandía.

No sólo eso, si no que dejó que una misma empresa sea contraparte entre quien entregaba los buses y quien los operaba. Desprolijidad y poca eficiencia, por decir lo menos, que ha tenido repercusiones todo este tiempo. Pues bien, el diputado Matheson, quien fuera candidato por el mismo Evopoli e Intendente del Gobierno del Presidente Piñera, hoy levanta banderas. Quizás sería bueno revisar qué rol jugó cada actor en esta teleserie.

Nuestro Gobierno trabaja en el rol de solucionar un real problema ciudadano que nos legaron y levantar un proyecto con un plazo próximo que pueda seguir avanzando en mejorar la calidad de vida de todos quienes habitamos esta ciudad.

Invitados todos a contribuir.