Diputada Javiera Morales: «Kaiser vino de turista a Magallanes a repetir barbaridades y a burlarse de las mujeres»

La parlamentaria reaccionó duramente a las declaraciones del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien en su visita a la región reiteró su propuesta de eliminar el Ministerio de la Mujer, pese a las alarmantes cifras de Violencia Intrafamiliar en Magallanes. “No tiene idea de lo que pasa acá. Viene a hablar sin ningún sustento y con un desprecio total por las mujeres. No puede gobernar alguien que justifica golpes de Estado y que ha dicho que las mujeres no deberían votar”, señaló Morales.

El candidato presidencial por el Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, estuvo de visita en la región y señaló a los medios regionales que eliminaría el Ministerio de la Mujer, cuando en Magallanes existe la preocupante realidad de que cuatro de cada diez mujeres han sufrido maltrato por parte de sus parejas, acumulando más de 1200 denuncias durante 2024.



“Parece que el diputado Kaiser vino a hacer turismo acá a Magallanes y habló como si los problemas de Santiago fueran los mismos que los de la región”, señaló la diputada Javiera Morales tras la visita del candidato presidencial Johannes Kaiser. “Sus dichos en las entrevistas regionales demuestran mucha ignorancia para alguien que quiere ser presidente de Chile”, indicó la parlamentaria.



Además, agregó que “en entrevistas con la prensa regional reitera su idea de eliminar el Ministerio de la Mujer. No tiene idea que en Magallanes tenemos cifras tremendamente alarmantes respecto a la violencia intrafamiliar, donde el Estado debe estar presente en enfrentar esta situación y proteger a las mujeres”.



“Se nota que Kaiser no tiene idea que el VIF es uno de los principales problemas de seguridad pública en la región y para enfrentarlo tiene solo soluciones que lo empeoran. Es un candidato que jamás le ha interesado las mujeres, las ha ridiculizado, hablado de que las “premian” por ser violadas, que no deberían votar, y ahora que deben quedar expuestas a la violencia solo por el capricho de querer eliminar el Ministerio de la Mujer. Kaiser vino de turista a Magallanes a repetir barbaridades y a burlarse de las mujeres”, sostuvo la diputada.



El candidato también reafirmó en la región que respaldaría “sin duda, absolutamente” un nuevo golpe de Estado, a lo que la diputada Javiera Morales aseguró que “es una persona que desprecia la democracia. Justificar la violencia, las torturas, las desapariciones, las adopciones de niños ilegales es simplemente inaceptable, condenable y alguien con esa visión no puede estar en cargos de poder”.