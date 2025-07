Educadoras y técnicas en Párvulos han recibido acompañamiento del programa Explora para implementación de PIPE en sus aulas

31 educadoras y técnicas de párvulos de la región, tuvieron el proceso de “ Acompañamiento” del Programa de Indagación para Primeras Edades (PIPE) del PAR Explora Magallanes.

La instancia estuvo a cargo de la Encargada de PIPE, Cecilia Villanueva, donde las profesionales que fueron seleccionadas mostraron avances en la programación de sus actividades para continuar el proceso de implementación de PIPE en las aulas.

El acompañamiento se efectuó en los establecimientos donde las educadoras y técnicas de párvulos se desempeñan e implementarán PIPE: los Jardines infantiles de Punta Arenas Vientos del Sur, Archipiélago de Chiloé, Piececitos de Niño Josefina Braun, Pequeños Colonos de Puerto Williams, Tolken Haru de Timaukel y en Puerto Natales Chulengüitos, Bello Amanecer , Nubes Australes y Los Cisnes . Además de las Escuelas Ignacio Carrera Pinto de Timaukel, Punta Delgada de San Gregorio, Fronteriza Dorotea, la escuela de Lenguaje José Grimaldi de Punta Arenas, Coronel Santiago Bueras y Juan Ladrillero de Puerto Natales . Tambien, el liceo Donald Mc Intyre Griffiths de Puerto Williams y el Instituto Don Bosco de Punta Arenas.

La Encargada de PIPE, Cecilia Villanueva dijo que “durante estos días nos hemos reunido de manera presencial y on line ,con 31 educadoras y técnicos de párvulos para ver qué temas van elegir de los cuadernillos para implementar PIPE y ver durante el 2° semestre las actividades que realizarán con los niños y niñas, el objetivo es guiarlas y coordinar los procesos de aprendizaje e implementación”.

En tanto, la Directora Ejecutiva de PAR Explora Magallanes, Claudia Salinas expresó” para nosotros es muy importante ser parte del proceso de planificación e implementación de PIPE , acompañando así a las profesionales aclarando sus dudas para la implementación, para lo cual se ha ido a sus lugares de trabajo o vía on line”.

Las educadoras de párvulos destacaron la instancia, una de ellas fue Lorena Bello del Instituto Don Bosco, dijo que “la verdad yo feliz con el acompañamiento, ya que sirve como una guía y ver las actividades que se quiere implementar con los niños y niñas”. Otra de ellas fue, Katherine Avendaño, del Jardín Infantil Archipiélago de Chiloé comentó que “ha sido muy enriquecedor, ya que me ha dado ideas para organizarme como grupo con mis niños”.

Finalmente, en los próximos semanas se continuará con el proceso de acompañamiento en el jardín infantil Magallanes, para luego seguir con la aplicación de PIPE en las aulas.