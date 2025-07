Encuesta CADEM: Jeannette Jara (26%) lidera por primera vez la carrera presidencial, seguida de cerca por José Antonio Kast (22%)

En el tercer lugar aparece Evelyn Matthei con 18%, perdiendo 5pts en comparación a junio. Más atrás les siguen Franco Parisi con 10%, Johannes Kaiser con 6%, Harold Manye Nicholls con 5%, Marco Enríquez Ominami con 2% y Eduardo Artés con 1%. El 10% no votaría, no sabe o no responde.

Si Kaiser no llegara a una primera vuelta, José Antonio Kast pasaría al primer lugar con 27% (+5pts). Jara se mantendría en 26% y Matthei en 17%.

En intención de voto espontáneo, Jeannete Jara sube 10pts a 26% y es seguida por José Antonio Kast con 22% (-2pts) y Evelyn Matthei con 12% (+2pts). Más atrás se ubican Parisi (6%, -4pts), Kaiser (5%, +1pto) y Enríquez-Ominami (1%). 2% menciona a “otros” y 26% no sabe o no responde.

En tanto, 30% (+2pts) cree que Kast será el próximo presidente de Chile, mientras 25% (+14pts) piensa que será Jara y 17% menciona a Matthei, que completa un retroceso de 19pts en comparación a su mejor desempeño durante abril.

Por su parte, en la primera semana de julio, 36% (+4pts) aprueba la gestión del Presidente Boric, el nivel más alto desde agosto del 2024, y 56% (-5pts) la desaprueba.

Elecciones presidenciales

Jeannette Jara sube a 26% (+10pts) en intención de voto espontáneo, seguida por José Antonio Kast con 22% (-2pts). En la tercera posición se encuentra Evelyn Matthei con 12% (-2pts). Más atrás se ubican Franco Parisi (6%, -4pts), Johannes Kaiser (5%, +1pto) y Marco Enríquez-Ominami (1%). 2% menciona a “otros” y 26% no sabe o no responde.

En expectativa presidencial, 30% (+2pts) cree que Kast será el próximo presidente de Chile, mientras 25% (+14pts) piensa que será Jara, 17% (-7pts) menciona a Matthei, 5% (+2pts) a Parisi, 3% a Kaiser, 2% (-11%) a “otro” y 18% no sabe o no responde.

En escenarios de primera vuelta, con alternativas dadas, Jara se impondría con 26% (+4pts), seguida por Kast con 22% (-1pto) y Matthei con 18% (-5pts). Luego están Parisi (10%, -1pto), Kaiser (6%), Harold Mayne Nicholls (5%, +3pts), Marco Enríquez-Ominami (2%) y Eduardo Artés (1%).

Si Kaiser no llegara a esta instancia, Kast alcanzaría un 27% (+5pts), Jara 26%, Matthei 17% (-1pto), Parisi 9% (-1pto), Mayne Nicholls 5%, Enríquez-Ominami 4%, (+2pts) y Artés 1%.

64% declara estar muy interesado en la elección, frente a 19% que está poco o nada interesado y 16% que está algo interesado.

Sistemas político, económico y judicial

Los chilenos le ponen nota 4,1 al sistema económico, 3,1 al sistema político y 2,9 al sistema judicial.

Además, 69% considera muy importante avanzar en una reforma al sistema político, 5pts menos que en octubre de 2024.

Las reformas consideradas más importantes reducir la cantidad de parlamentarios (41%, -2pts), ampliar la participación ciudadana (17%, +5pts) y limitar la excesiva cantidad de partidos políticos (14%, -9pts).

En ese sentido, 72% está de acuerdo con que se eliminen el financiamiento y beneficios estatales a partidos sin representación en el Congreso, 70% con que la renta vitalicia de los expresidentes comience a pagarse desde los 65 años, 58% con que cese en sus funciones el diputado o senador que renuncie al partido político con el que fue electo, 51% con aumentar de 3 a 8 las regiones donde una colectividad debe tener presencia para constituirse legalmente como partido político y 48% con que sólo los partidos políticos que alcancen al menos el 5% de los votos tengan derecho a acceder a tener representación parlamentaria. En tanto, 65% está en desacuerdo con que los partidos políticos puedan definir la manera en cómo deben votar sus parlamentarios.

Acuerdo SQM-Codelco

65% (-4pts) está de acuerdo con la alianza entre SQM y Codelco versus 26% (-1pto) que está en desacuerdo.

65% (-11pts) cree que será positiva para el país, mientras 19% (+1pto) cree que será negativa.

76% no supo ni escuchó hablar del informe de la Cámara de Diputados que plantea anular el acuerdo entre Codelco y SQM y 54% está en desacuerdo con que el Congreso realice esta solicitud.