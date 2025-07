Gobernación Marítima de Punta Arenas recibió a soldados conscriptos en visita profesional

“Fue súper interesante y provechoso conocer a los Litorales de la

Armada de Chile” afirmó el Soldado Conscripto Fernando Retamal, parte

de la delegación del Batallón de Telecomunicaciones “Patagonia” que

realizó este 23 de julio una visita profesional a las dependencias de

la Capitanía de Puerto y Gobernación Marítima de Punta Arenas.

Los Soldados Conscriptos del Ejército de Chile fueron recibidos por el

Suboficial Mayor Roberto Araneda, quién explicó de manera general lo

que visitarán durante la jornada, ocasión en que los jóvenes soldados

ya pudieron observar las Patrullas de Policía Marítima y parte del

constante movimiento de los especialistas de Litoral de la Armada de

Chile.

Separados en dos grupos, conocieron parte de las dependencias de la

Capitanía de Puerto de Punta Arenas, en donde se les describió parte

de las labores de atención de público, en específico a usuarios

marítimos que van a realizar los diferentes trámites de embarque,

zarpe, así como las gestiones de la Comisión Local de Inspección de

Naves, compartiendo con los integrantes de la Policía Marítima, en

donde pudieron conocer sus labores, responsabilidades y ámbito de

acción, intercambiando distintas experiencias y consultando sobre la

preparación, entrenamiento y desafíos de las labores que realiza la

Policía Marítima en la jurisdicción.

El Subteniente Litoral Sebastián Araya, jefe del Departamento de

Operaciones Marítima de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas,

destacó que “para nosotros es muy importante dar a conocer nuestra

labor, en especial a jóvenes que realizan su servicio militar y quizás

pueden ver una opción de servicio a la Patria a través de la Armada de

Chile, conociendo un poco más las tareas de la Autoridad Marítima y

las tareas en distintos ámbitos que realizamos salvaguardando la vida

humana en el mar, el medio ambiente marino y resguardando nuestra

soberanía nacional”.

Posteriormente la delegación conoció las tareas desarrolladas por “Los

Fareros del Fin del Mundo” del Centro Zonal de Señalización Marítima

de Punta Arenas, en donde el Suboficial Mayor Roberto Araneda,

especialista en Faro más antiguo en servicio activo de la Armada de

Chile, explicó los desafíos de ser especialista en aislamientos y

tareas propias de la especialidad, lo cual fue reforzada por una

exposición desarrollada por el Cabo Primero Faro Aaron Isla y el

Sargento Segundo Faro Cristián Toledo, quienes relataron parte de su

experiencia desplegados en las tareas de construcción y mantenimiento

de Ayudas a la Navegación a lo largo y ancho de la Tercera Zona Naval,

los cuales fueron parte del equipo de construcción del Faro Monumental

“Piloto Pardo” en el Territorio Chileno Antártico.

La delegación posteriormente visitó el Departamento de Operaciones de

la Gobernación Marítima de Punta Arenas, conociendo el sistema de

comunicación de emergencia Datamar 2, el sistema de Búsqueda y

Salvamento Marítimo, las implicancias y responsabilidades de las

operaciones de salvaguarda de la vida humana en el mar, así como

comprender el área de responsabilidad de Búsqueda y Salvamento

Marítimo de la jurisdicción, el cual involucra operaciones desde el

sur del golfo de Penas hasta el Territorio Chileno Antártico.

Tras la visita la Soldado Conscripto Fernanda Silva comentó que “me

pareció una visita súper entretenida y me llamó mucho la atención las

diferentes especialidades que tenían, me como trabajaban y se emplean

en distintas situaciones, siendo una experiencia muy bonita”,

afirmando que “yo sería litoral, es algo que me llamó mucho la

atención la verdad”.

Al culminar la visita los soldados conscriptos del Batallón de

Telecomunicaciones “Patagonia” agradecieron a los servidores navales

que los guiaron y respondieron sus inquietudes, inmortalizando el

momento en el frontis de la Gobernación Marítima de Punta Arenas,

conociendo de esta manera un poco más de los hombres y mujeres del

Litoral, sus labores 24/7 y su compromiso al servicio de Chile

resguardando nuestro mar.