Municipio de Punta Arenas recibió donación de infraestructura deportiva en el marco del FIBA 3×3 U23 Nations League 2025

La Federación de Básquetbol de Chile entregó a la ciudad una cancha y un aro oficiales certificados por FIBA. La implementación, avaluada en 30 mil dólares, quedará en manos de la comunidad a través de la Fundación Municipal de Deportes.



En el contexto del torneo internacional FIBA 3×3 U23 Nations League – Conferencia América, que se desarrolla entre el 21 y el 27 de julio en el Gimnasio Polideportivo 18 de Septiembre, la Federación de Básquetbol de Chile (FebaChile) realizó una importante donación de equipamiento deportivo a la comuna de Punta Arenas.



La donación fue entregada a la Fundación Municipal de Deportes de Punta Arenas y consiste en una cancha de 3×3 marca Bergo y un aro profesional marca Schelde Sports, modelo SAM 3×3, ambos con certificación oficial FIBA para competencias internacionales. Esta infraestructura, utilizada durante el campeonato, está avaluada en 30 mil dólares y quedará de forma permanente para el uso de la comunidad.



El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, agradeció la entrega y destacó el impacto que tendrá esta inversión en la ciudad: “Este trabajo que se generó con la federación hace muchos años atrás no es un tema de hoy, y por eso quiero dar las gracias al presidente, que ha estado muy involucrado con lo que pasa en Punta Arenas y en todas las regiones. Lo hemos dicho: Santiago no es Chile, y eso no es solo un discurso. Aquí hubo una gran gestión por parte de la federación, en conjunto con la municipalidad y con la Fundación de Deportes”.



Radonich también resaltó: “Es una cantidad muy importante de dinero que queda para nuestra comunidad. Esto no es para la municipalidad; la municipalidad no juega básquetbol. Lo que buscamos es que nuestros vecinos lo practiquen, que los colegios se sumen a esta ola. Esta cancha será utilizada para fomentar este deporte entre los más pequeños, los juveniles, y también por los adultos”.



Por su parte, el presidente de FebaChile, Irán Arcos, destacó el valor simbólico y técnico de la donación: “Esta cancha tiene historia, ya que fue utilizada en los Juegos Panamericanos 2023. Para nosotros es importante sembrar esta semilla del 3×3 en Punta Arenas, una tierra alejada del centro, pero con gran potencial. Creemos firmemente en el desarrollo del deporte en Magallanes, y Chile ha demostrado que puede competir a gran nivel internacional”.



Respecto de las características del equipamiento, Arcos detalló que la superficie modular de polipropileno es apta tanto para instalaciones interiores como exteriores, y cuenta con un reloj de 12 segundos, según lo exige el reglamento oficial del 3×3 de FIBA.



Finalmente, el alcalde reafirmó el compromiso del municipio con el desarrollo deportivo, destacando que la idea es que la ciudad vuelva a tener seleccionados nacionales, y que para lograrlo es fundamental apoyar el deporte, entregando herramientas como la carpeta de 3×3 recién adquirida.